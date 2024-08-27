Uber оштрафували на рекордні $324 млн: що сталося

Компанію Uber Technologies Inc. оштрафували на рекордну суму 290 мільйонів євро ($324 млн) за недотримання європейських стандартів захисту

Нідерландська служба захисту персональних даних заявила, що компанія збирала інформацію про водіїв з Європи, таку як ліцензії таксі, дані про місцезнаходження, а в деяких випадках кримінальні та медичні дані, та відправляла великі масиви конфіденційних даних про своїх водіїв до США.

«Служба замовлення поїздок відправляла конфіденційні дані до своєї штаб-квартири в США протягом більше двох років без використання інструментів передачі даних, спрямованих на захист конфіденційності, що означало, що дані були недостатньо захищені», — заявив наглядовий орган. За даними служби, Uber припинив порушення в минулому році.

Це найбільший штраф коли-небудь накладений нідерландським наглядовим органом на будь-яку компанію. Це також найбільший штраф, який Uber отримав у світі.

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«Uber не виконав вимоги європейських законів щодо «забезпечення рівня захисту даних при передачі в США. Це дуже серйозно», — сказав Алейд Вольфсен, голова голландського органу із захисту даних.

Штраф є «абсолютно невиправданим», заявив Каспар Ніксон, представник Uber. За його словами, процес передачі даних Uber відповідав європейському законодавству, і компанія подасть апеляцію на це рішення.

Нідерландське відомство із захисту даних розпочало розслідування щодо Uber після того, як понад 170 французьких водіїв поскаржилися французькій правозахисній групі. Розслідуванням займалося саме це відомство, оскільки європейська штаб-квартира Uber знаходиться в Нідерландах.

Це вже третє покарання, яке нідерландський орган із захисту даних наклав на Uber. Раніше компанія була оштрафована за те, що не забезпечила достатньої прозорості щодо того, як довго вона зберігала дані європейських водіїв і в які країни за межами Європи ці дані пересилалися. У 2018 році компанія була оштрафована за несвоєчасне інформування наглядового органу про витік даних.

Штрафи, накладені європейськими наглядовими органами, можуть становити максимум 4% від світового річного доходу компанії.

Нагадаємо, що PayPal оштрафували в одній з країн ЄС. Штраф наклали за те, що компанія не пояснила споживачам у своїх договірних умовах, за які види діяльності вони можуть бути оштрафовані.

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За матеріалами: Bloomberg.