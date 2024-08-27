close-btn
PaySpaceMagazine

Uber оштрафували на рекордні $324 млн: що сталося

27.08.2024 11:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Компанію Uber Technologies Inc. оштрафували на рекордну суму 290 мільйонів євро ($324 млн) за недотримання європейських стандартів захисту

Uber оштрафували на рекордні $324 млн: що сталося

Uber оштрафували на рекордні $324 млн: що сталося Фото: freepik.com

Нідерландська служба захисту персональних даних заявила, що компанія збирала інформацію про водіїв з Європи, таку як ліцензії таксі, дані про місцезнаходження, а в деяких випадках кримінальні та медичні дані, та відправляла великі масиви конфіденційних даних про своїх водіїв до США.

«Служба замовлення поїздок відправляла конфіденційні дані до своєї штаб-квартири в США протягом більше двох років без використання інструментів передачі даних, спрямованих на захист конфіденційності, що означало, що дані були недостатньо захищені», — заявив наглядовий орган. За даними служби, Uber припинив порушення в минулому році.

Це найбільший штраф коли-небудь накладений нідерландським наглядовим органом на будь-яку компанію. Це також найбільший штраф, який Uber отримав у світі.

Цікаве по темі: 10 найбільших штрафів, накладених ЄС на Big Tech компанії

«Uber не виконав вимоги європейських законів щодо «забезпечення рівня захисту даних при передачі в США. Це дуже серйозно», — сказав Алейд Вольфсен, голова голландського органу із захисту даних.

Штраф є «абсолютно невиправданим», заявив Каспар Ніксон, представник Uber. За його словами, процес передачі даних Uber відповідав європейському законодавству, і компанія подасть апеляцію на це рішення.

Нідерландське відомство із захисту даних розпочало розслідування щодо Uber після того, як понад 170 французьких водіїв поскаржилися французькій правозахисній групі. Розслідуванням займалося саме це відомство, оскільки європейська штаб-квартира Uber знаходиться в Нідерландах.

Це вже третє покарання, яке нідерландський орган із захисту даних наклав на Uber. Раніше компанія була оштрафована за те, що не забезпечила достатньої прозорості щодо того, як довго вона зберігала дані європейських водіїв і в які країни за межами Європи ці дані пересилалися. У 2018 році компанія була оштрафована за несвоєчасне інформування наглядового органу про витік даних.

Штрафи, накладені європейськими наглядовими органами, можуть становити максимум 4% від світового річного доходу компанії.

Нагадаємо, що PayPal оштрафували в одній з країн ЄС. Штраф наклали за те, що компанія не пояснила споживачам у своїх договірних умовах, за які види діяльності вони можуть бути оштрафовані.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ripple зобов’язали виплатити $125 млн штрафу за позовом SEC

ЄС може оштрафувати Meta на $13,4 млрд

Євросоюз оштрафував Apple на $1,9 млрд: за що

За матеріалами: Bloomberg.

Рубрики: ГрошіЄвропаСвітНовиниUber
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Uber Eats почне доставляти їжу за допомогою роботів 28.02.2024

Uber Eats почне доставляти їжу за допомогою роботів
Uber оштрафували $14 млн за обман клієнтів щодо вартості поїздок 07.12.2022

Uber оштрафували $14 млн за обман клієнтів щодо вартості поїздок
Uber закриває безкоштовну програму лояльності для пасажирів 15.08.2022

Uber закриває безкоштовну програму лояльності для пасажирів
Uber випускає дебетову картку водія та впроваджує пільги для співробітників 02.08.2022

Uber випускає дебетову картку водія та впроваджує пільги для співробітників
Uber повертається до Києва. Служба не працювала у столиці від початку війни 14.04.2022

Uber повертається до Києва. Служба не працювала у столиці від початку війни
Uber призупинив роботу свого додатку, Bolt та Uklon працюють без змін 24.02.2022

Uber призупинив роботу свого додатку, Bolt та Uklon працюють без змін
Вибір редакції
Всі
«Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов
ТОП статей 27.08.2024

«Персоналізація — must-have: як ми створюємо унікальний досвід для кожного клієнта», — директор з продажів NOVUS Дмитро Москвічов

 Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
ТОП статей 23.08.2024

Коли варто продавати акції? Поради від інвестиційного експерта Біржового університету Микити Гуппала
Останні новини
Сьогодні  17:40

НДУ вперше вніс зміни до облікової системи часток ТОВ

 Сьогодні  17:00

Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків

 Сьогодні  16:20

Популярний застосунок Notion оголосив про вихід з російського ринку

 Сьогодні  16:00

Заробляйте крипту на своєму контенті: як SocialFi змінює правила гри у соцмережах

 Сьогодні  15:40

НБУ анулював ліцензії пʼяти фінустановам

 Сьогодні  15:20

Alliance bank випустив новий застосунок для зручного персонального та бізнес-банкінгу

 Сьогодні  15:00

У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток

 Всі новини
credit link image