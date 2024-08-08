Ripple зобов'язали виплатити $125 млн штрафу за позовом SEC

Американська компанія Ripple Labs Inc, що займається блокчейн-платежами, отримала рішення судді Аналізи Торрес виплатити $125 млн штрафу за позовом Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC)

Американська компанія Ripple Labs Inc., що займається блокчейн-платежами, отримала рішення судді Аналізи Торрес виплатити $125,035,150 штрафу в рамках довготривалого судового процесу з Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC).

Суддя Торрес наклала штраф після того, як виявила, що 1 278 інституційних транзакцій з продажу Ripple порушили законодавство про цінні папери. Примітно, що це та сама суддя, яка 13 липня 2023 року постановила, що XRP не є цінним папером, що дало Ripple часткову перемогу в суді проти Комісії з цінних паперів і бірж.

Торішнє рішення стосувалося програмних продажів Ripple XRP роздрібним клієнтам через біржі. Сьогоднішнє рішення про штраф межує з прямим продажем XRP інституційним клієнтам. На додаток до штрафу суддя наклала судову заборону на майбутні порушення законодавства про цінні папери.

Рішення у справі Ripple

Це рішення стало однією з найгучніших судових битв за останні три роки, і воно було дуже вчасним, оскільки Ripple Labs розвиває свій бізнес за кордоном. Призначена виплата є значно меншою, ніж $1 млрд штрафу за неправомірну вигоду та упередженість, а також $900 млн цивільного штрафу, який SEC вимагала сплатити за порушення Федерального закону про цінні папери.

Детальніше про це ми писали раніше у нашому матеріалі “SEC проти Ripple: Ключові деталі клопотання про забезпечення позову на $2 млрд”.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами coingape.com