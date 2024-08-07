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Важливий індикатор Ripple (XRP) сягнув тримісячного максимуму: подробиці

07.08.2024 17:00
Олеся Крамаренко
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Востаннє цей показник сягав такого високого рівня на початку травня

Важливий індикатор Ripple (XRP) сягнув тримісячного максимуму: подробиці

Фото: pixabay.com, freepik.com

Криптовалюта XRP компанії Ripple сильно постраждала від обвалу крипторинку, що стався в понеділок (5 серпня). Її ціна впала до місячного мінімуму приблизно в $0,43, а ринкова капіталізація — нижче $25 млрд.

Наступного дня ситуація кардинально змінилася: XRP відновив частину втрат і підскочив до $0,5168 — оцінки, яка спостерігалася на момент написання цього матеріалу.

Відродження збіглося зі стрибком важливої метрики. Дані показують, що кількість активних рахунків XRP щодня зростала на 45% і 6 серпня досягла майже 16 000. Такого рівня цей показник не досягав з початку травня.

Зростання метрики може свідчити про декілька речей, включаючи збільшення кількості користувачів і зростання мережі, які мають вирішальне значення для довгострокової стійкості та безпеки криптовалюти. Це може бути інтерпретовано як ознака довіри й може призвести до того, що більше інвесторів приєднаються до криптовалюти.

Подальше зростання XRP

Численні криптовалютні ентузіасти припустили, що потенційний бичачий ривок XRP не за горами. Користувач X Dark Defender окреслив “бичачий молот” на ціновому графіку активу на тлі відновлення, нагадавши, що такий самий сценарій спостерігався в березні 2017 року або всього за три тижні до масового ралі.

CRYPTOWZRD теж не залишився осторонь, стверджуючи, що 6 серпня XRP закрився “бичачим”, очікуючи подальшого зростання в найближчому майбутньому.

З іншого боку, дехто попереджає про ще один можливий відкат наступними тижнями. Джефф Мур стверджував, що може сформуватися “цінова модель ведмежого прапора”, якщо XRP залишиться нижче експоненціальної ковзної середньої (EMA) на рівні близько $0,54. Проте, прорив вище цієї позначки може призвести до 25%-го пампа:

“Якщо ми проб’ємо ЕМА та утримаємося, то повернемося до $0,64! Залишайтеся сильними, власники XRP”.

Нагадаємо, що про можливу другу хвилю краху крипторинку попереджає й Артур Хейс.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниRipple Labs
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