Ripple запустила вебсайт для стейблкоїна RLUSD: чому це загрожує новим позовом SEC

Запуск офіційної вебсторінки для стейблкоїна RLUSD може здатись довгоочікуваним кроком з боку Ripple, це підкреслює залаштункові зусилля, які компанія докладає для запуску нового токена

Платіжна фірма блокчейну Ripple Labs Inc. запустила вебсторінку для свого стейблкоїна RLUSD. Оскільки Ripple є платіжною компанією, запуск стейблкоїна, прив’язаного до долара США, здається правильним кроком.

Завдяки розгалуженій транскордонній розрахунковій мережі стейблкоїн покращить свою бізнес-операцію. Ймовірно, він використовуватиме чинну успішну мережу Ripple, включаючи XRP Ledger, її популярний протокол Level 1.

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Завдяки RLUSD компанія може конкурувати безпосередньо з двома найбільшими іменами в галузі стейблкоїнів — Tether і Circle. Попри зміну нормативно-правового поля щодо криптовалют, Ripple оптимістично налаштована, що її стейблкоїн знайде своє місце на ринку.

Генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус представив RLUSD під час саміту XRP Ledger Community Summit (XRPL Apex) в Амстердамі, однак дату його запуску не назвав. І попри створення вебсторінки стейблкоїна, терміни запуску залишаються невідомими.

Чому Ripple може отримати нові проблеми з SEC

Наразі Ripple також шукає прогресу в судовому позові XRP з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). За останні кілька днів поширилося кілька чуток про можливість угоди між фірмою та регулятором. Також оглядачі ринку обговорюють можливі терміни прийняття цього рішення.

Із запуском спеціального вебсайту для стейблкоїна RLUSD спільнота XRP очікує, що позов SEC проти Ripple завершиться найближчим часом. Однак правознавці попередили про можливий початок нового судового процесу.

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Адвокат Фред Рісполі, стійкий прихильник XRP, нещодавно прокоментував потенційні наслідки запуску вебсайту RLUSD.

«Будь-які проблеми, які SEC має з $RLUSD, призначені для іншого позову і не можуть бути завантажені до того, який незабаром закінчиться!» — заявив він.

Це зауваження підкреслює ймовірність того, що навіть якщо поточний позов завершиться, Ripple може зіткнутися з новим процесом щодо свого нового проєкту зі стейблкоїнами.

Проте блокчейн-компанія може запобігти ризику ще одного судового позову, якщо після виборів у США до влади прийме «прокриптова» адміністрація. Крім того, колишній юрист SEC Марк Фагель вважає, що підхід агентства до криптоіндустрії може змінитися, якщо переможе прокрипто-кандидат.

Раніше ми писали про те, скільки ви б заробили, якби інвестували $10 000 в XRP у 2018 році.

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За матеріалами CoinGape