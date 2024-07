XRP від Ripple підскочив на 9%: причини

Santiment також виявила значне зростання кількості гаманців, що містять щонайменше 10 000 XRP, загальна кількість яких досягла шестимісячного максимуму

Рідна криптовалюта Ripple XRP стрімко зростає після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) внесла поправки до позову Binance щодо трактування цінних паперів третіх сторін. Багато хто вважає, що ця поправка може прискорити врегулювання довготривалого судового процесу з SEC проти Ripple.

Ціна XRP зросла більш ніж на 9%, перевищивши $0,65, а ринкова капіталізація складає $36,5 млрд. В результаті XRP вдалося витіснити USDC Circle на шосте місце. Крім того, активність китів XRP також зросла за останні тижні.

Згідно з даними постачальника ончейн-даних Santiment, за останні п’ять тижнів відбулося значне збільшення загальної кількості гаманців, на яких зберігається щонайменше 10 000 XRP. Дані Santiment також показують, що наразі в реєстрі XRP налічується 279 400 таких адрес акул і китів, що свідчить про повернення до шестимісячного максимуму. У 2024 році кореляція між зростанням великих гаманців і ринковою вартістю альткоїна була помітно сильною.

Ще однією причиною зростання XRP є те, що аналітики прогнозують, що виключення SEC Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC) та інших альткоїнів з категорії «цінних паперів» з позову проти Binance прокладе шлях до швидшого врегулювання позову щодо XRP.

Однак генеральний директор Ripple Бред Гарлінгхаус розкритикував Комісію з цінних паперів і бірж США за непослідовну регуляторну практику і нечіткі правила регулювання. Він сказав, що федеральний регулятор не веде розмови, коли справа доходить до послідовного впровадження правил у криптовалютному просторі. Нещодавня поправка може прокласти шлях для Ripple, щоб протистояти визнанню XRP цінними паперами з боку SEC.

Нещодавній стрибок ціни XRP до $0,65 відбувся після приголомшливого 133% зростання щоденних обсягів торгів до $2,726 млрд. Крім того, альткоїн торгується вище своїх 50-денної та 200-денної ковзних середніх.

