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Uber планує найбільшу угоду в історії компанії

17.10.2024 17:10
Дарія Шуть
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Купівля туристичного сайту Expedia може стати найбільшою угодою для Uber, що надає послуги із замовлення таксі

Uber планує найбільшу угоду в історії компанії

Фото: unsplash.com

Компанія Uber вивчає можливість придбання американського сервісу з бронювання подорожей Expedia вартістю близько $20 млрд, щоб розширити свій застосунок.

Uber зараз намагається диверсифікувати свою діяльність, і угода щодо Expedia може стати найбільшою угодою для компанії. Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Відомо, що представники Uber вже звернулися до консультантів з проханням з’ясувати, чи можлива купівля Expedia, і як її здійснити. Водночас один зі співрозмовників видання зазначив, що це питання знаходиться на дуже ранній стадії, і угода може й не відбутися.

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Офіційної пропозиції Expedia від Uber поки що не було зроблено. Представники обох компаній відмовилися поки що коментувати подію.

Після цієї новини акції Expedia підскочили на 7,6% під час позабіржових торгів, тоді як Uber упав майже на 2,7%.

Раніше в Uber розповідали про плани стати «платформою для задоволення всіх потреб у мобільності», і в цьому якраз може допомогти купівля Expedia. Зараз компанія, окрім таксі, надає послуги з доставки їжі, бронювання поїздів і авіаквитків, корпоративної логістики.

Чистий прибуток Uber у 2023 році сягнув $1,9 млрд проти збитків у $9,1 млрд у 2022 році. Водночас виторг Expedia у 2023 році становив $12,8 млрд.

Нагадаємо, компанію Uber Technologies Inc. оштрафували на рекордну суму 290 мільйонів євро ($324 млн) за недотримання європейських стандартів захисту.

Нідерландська служба захисту персональних даних заявила, що компанія збирала інформацію про водіїв з Європи, таку як ліцензії таксі, дані про місцезнаходження, а в деяких випадках кримінальні та медичні дані, та відправляла великі масиви конфіденційних даних про своїх водіїв до США.

Також ми писали, що польська сервісна ІТ-компанія ASEE Group придбала українську e-health систему Askep.net, яка обслуговує понад 500 медичних закладів по Україні.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовиниUber
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