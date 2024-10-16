Польська компанія поглинула українську e-health систему

Це злиття стало першою M&A-угодою міжнародного інституційного покупця з українською SaaS-компанією з початку повномасштабної війни

Польська сервісна ІТ-компанія ASEE Group придбала українську e-health систему Askep.net, яка обслуговує понад 500 медичних закладів по Україні.

Про це повідомив співзасновник компанії Mergewave Capital Тарас Бачинський, що супроводжує M&A-угоди сервісних і продуктових ІТ-компаній. За його словами, це злиття розширює пропозиції ASEE у SaaS-рішеннях у регіоні. Деталі угоди не розголошуються.

Водночас співзасновник Askep.net Назар Голоджун зазначив, що компанія вирішилась на це, оскільки потребує партнера для масштабування на міжнародні ринки. Це входить до фінансових цілей сервісу. Які подальші плани має компанія, Голоджун не озвучив.

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«Ми вирішили зупинитися на ASEE, оскільки вона є частиною однієї з найбільших IT-груп у Європі», — пояснив він.

Польська сервісна ІТ-компанія ASEE Group має понад 3900 співробітників і входить до складу публічної Asseco Group з капіталізацією $1,4 млрд.

Askep.net заснували українці Володимир Строгуш та Назар Голоджун у 2017 році. Компанія продає сервіс, що пропонує функції онлайн-запису до лікаря, історію відвідувань медичних закладів пацієнтом, надання автоматичних рекомендацій відповідно показників аналізів тощо.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, українська екосистема стартапів демонструє стійкість та високі темпи зростання, але є й низка суттєвих проблем, що заважають розвитку.

У світовому рейтингу за 2024 рік українська екосистема стартапів зайняла 46 місце, тобі як ще у 2022-му займала 50-ту сходинку. Водночас українська екосистема стартапів увійшла в трійку за найвищими темпами зростання у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) та стала четвертою за вартістю в регіоні.

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За матеріалами Forbes