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Українська компанія отримала престижну нагороду: за що

15.10.2024 20:00
Дарія Шуть
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Українська розробка вперше була відзначена престижною міжнародною нагородою Red Dot Design Award

Українська компанія отримала престижну нагороду: за що

Фото: ailandsystems.com, freepik.com

Українська компанія Ailand Systems отримала нагороду Red Dot Design Award за дизайн свого дрона «Бджола», повідомили на сайті розробника.

Red Dot Design Award — одна з найвідоміших премій у сфері дизайну, що проводиться з 1955 року. Щороку на конкурс надходить майже 20 тис. заявок з усього світу. Переможців обирають у трьох категоріях: дизайн продукту, бренди та комунікаційний дизайн, а також концепція дизайну.

Дрон «Бджола» являє собою інноваційну безпілотну платформу, яка може використовуватися як для розмінування, так і для сільського господарства. За словами виконавчого директора компанії Дмитра Тітова, цей дрон втілює бачення майбутнього після війни.

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Серед особливостей створеного дрона:

  • Лідар і ультразвукові датчики для точного орієнтування.
  • Стереоскопічна система зору та мікрокомп’ютер з елементами штучного інтелекту для аналізу ситуації в реальному часі.
  • Модульна конструкція з можливістю швидкої заміни батареї, що забезпечує роботу без перерв 24/7.
  • Функція роботи роєм для виконання складних завдань завдяки координації кількох дронів.

Компанія Ailand Systems спеціалізується на створенні автономних дронів для розмінування та агробізнесу, а також розробляє програмне забезпечення для керування ними.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, українська екосистема стартапів демонструє стійкість та високі темпи зростання, але є й низка суттєвих проблем, що заважають розвитку.

У світовому рейтингу за 2024 рік українська екосистема стартапів зайняла 46 місце, тобі як ще у 2022-му займала 50-ту сходинку. Водночас українська екосистема стартапів увійшла в трійку за найвищими темпами зростання у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) та стала четвертою за вартістю в регіоні.

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Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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