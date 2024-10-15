Українська компанія отримала престижну нагороду: за що

Українська розробка вперше була відзначена престижною міжнародною нагородою Red Dot Design Award

Українська компанія Ailand Systems отримала нагороду Red Dot Design Award за дизайн свого дрона «Бджола», повідомили на сайті розробника.

Red Dot Design Award — одна з найвідоміших премій у сфері дизайну, що проводиться з 1955 року. Щороку на конкурс надходить майже 20 тис. заявок з усього світу. Переможців обирають у трьох категоріях: дизайн продукту, бренди та комунікаційний дизайн, а також концепція дизайну.

Дрон «Бджола» являє собою інноваційну безпілотну платформу, яка може використовуватися як для розмінування, так і для сільського господарства. За словами виконавчого директора компанії Дмитра Тітова, цей дрон втілює бачення майбутнього після війни.

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Серед особливостей створеного дрона:

Лідар і ультразвукові датчики для точного орієнтування.

Стереоскопічна система зору та мікрокомп’ютер з елементами штучного інтелекту для аналізу ситуації в реальному часі.

Модульна конструкція з можливістю швидкої заміни батареї, що забезпечує роботу без перерв 24/7.

Функція роботи роєм для виконання складних завдань завдяки координації кількох дронів.

Компанія Ailand Systems спеціалізується на створенні автономних дронів для розмінування та агробізнесу, а також розробляє програмне забезпечення для керування ними.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну, українська екосистема стартапів демонструє стійкість та високі темпи зростання, але є й низка суттєвих проблем, що заважають розвитку.

У світовому рейтингу за 2024 рік українська екосистема стартапів зайняла 46 місце, тобі як ще у 2022-му займала 50-ту сходинку. Водночас українська екосистема стартапів увійшла в трійку за найвищими темпами зростання у Центральній та Східній Європі (ЦСЄ) та стала четвертою за вартістю в регіоні.

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