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Casio зазнала кібератаки: які дані було викрадено

14.10.2024 13:50
Дарія Шуть
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Casio спочатку оголосила про збій системи через несанкціонований доступ до мережі, а згодом виявила масштабний витік даних

Casio зазнала кібератаки: які дані було викрадено

Фото: freepik.com

Ще 5 жовтня на деяких серверах японської компанії Casio стався системний збій, що призвів до непрацездатності декількох систем. Після розслідування інциденту було підтверджено, що сервери мали ознаки несанкціонованого доступу.

В результаті деякі важливі системи Casio та її дочірніх компаній стали непридатними для використання, а також постраждали деякі сервіси. Повний обсяг збитків ще з’ясовується, йдеться у пресрелізі техногіганта.

Хакери провели масштабну атаку програм-вимагачів, що призвело до викрадення особистої інформації та даних співробітників компанії, кандидатів на роботу та деяких клієнтів. Зокрема йдеться про:

  • персональні дані співробітників;
  • особисті дані клієнтів;
  • особисту інформацію людей, які проходили співбесіди;
  • деталі контрактів компанії;
  • фінансові дані;
  • документи.

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Водночас в Casio запевнили, що кібершахраям не вдалось отримати платіжну інформацію клієнтів. Розслідування досі продовжується.

«Будь ласка, утримайтеся від поширення цієї інформації через соціальні мережі тощо, оскільки це може збільшити шкоду, завдану витоком інформації про цю справу, порушити конфіденційність постраждалих осіб, серйозно вплинути на їхнє життя та бізнес, а також сприяти злочинам», — закликали у компанії.

Також клієнтів попередили про ймовірність того, що їхня особиста інформація може бути використана для надсилання небажаних електронних листів, таких як фішингові електронні листи або спам.

Наразі відомо, що відповідальність за кібератаку на себе взяла група Underground, опублікувавши різні документи, нібито вкрадені з систем японського техногіганта.

Нагадаємо, американський гігант грошових переказів MoneyGram підтвердив, що хакери викрали особисту інформацію його клієнтів та дані про транзакції під час кібератаки у вересні.

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Рубрики: БезпекаКомпаніїСвітНовини
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