MoneyGram підвердив витік даних користувачів внаслідок кібератаки

Американський гігант грошових переказів MoneyGram підтвердив, що хакери викрали особисту інформацію його клієнтів та дані про транзакції під час кібератаки минулого місяця

Компанія заявила, що під час кібератаки неавторизована третя сторона «отримала доступ до даних клієнтів і заволоділа ними». Кібератака, природа якої залишається невідомою, спричинила тижневий збій в роботі, що призвів до того, що вебсайт і додаток компанії перестали працювати.

Компанія вперше виявила атаку 27 вересня. Але у новому повідомленні про витік даних, MoneyGram повідомляє, що зловмисники мали доступ до її мережі ще раніше, в період з 20 по 22 вересня 2024 року.

MoneyGram заявляє, що щороку обслуговує понад 50 млн людей у більш ніж 200 країнах і територіях.

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У своїй заяві компанія повідомила, що її розслідування перебуває на «ранній стадії» і вона працює над тим, щоб визначити, які саме споживачі постраждали від цієї проблеми. Компанія не повідомила, скільки саме клієнтів може постраждати.

Викрадені дані клієнтів включають імена, номери телефонів, поштові та електронні адреси, дати народження та національні ідентифікаційні номери. Дані також включають «обмежену кількість» номерів соціального страхування та державних ідентифікаційних документів, таких як водійські права та інші документи, що містять особисту інформацію, наприклад, рахунки за комунальні послуги та номери банківських рахунків. У MoneyGram заявили, що типи викрадених даних залежать від конкретної особи.

MoneyGram заявила, що викрадені дані також включають інформацію про транзакції, таку як дати і суми транзакцій, і, «для обмеженої кількості споживачів, інформацію для кримінальних розслідувань (наприклад, шахрайство)».

Нагадаємо, що Mastercard придбала компанію з кібербезпеки за $2,65 млрд. Це придбання посилить аналітику та аналітичні дані, що використовуються для захисту сучасної цифрової економіки — в платіжній екосистемі та за її межами.

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За матеріалами: TechCrunch.