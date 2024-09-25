В роботі MoneyGram стався збій: причина

MoneyGram пояснила збій, через який користувачі вже кілька днів не можуть надсилати гроші, «проблемою кібербезпеки»

Гігант грошових переказів MoneyGram ще на вихідних повідомив, що сервіс зазнав збою в мережі, який вплинув на підключення до низки систем оператора.

А на початку тижня в компанії заявили, що виявили проблему з кібербезпекою, яка впливає на деякі системи сервісу.

MoneyGram вивів системи в офлайн у відповідь на проблему кібербезпеки і працює із зовнішніми експертами з кібербезпеки, а також координує свої дії з правоохоронними органами.

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Станом на вівторок ситуація кардинально не змінилась. В новому повідомлення компанія зазначила, що продовжує відновлювати деякі з ключових транзакційних систем.

«Наша спеціальна команда активно працює цілодобово над відновленням нормальних бізнес-операцій», — сказали у MoneyGram.

Водночас сервіс не надав жодної інформації щодо того, коли будуть відновлені послуги. Представники MoneyGram запевнили, що транзакції, які зараз перебувають на стадії очікування, знову стануть доступні для клієнтів, як тільки всі системи будуть повністю працездатними.

Зазначимо, MoneyGram є другим за величиною оператором грошових переказів у світі, з більш ніж 50 мільйонами користувачів, які відправляють понад 200 мільярдів доларів на рік.

Нагадаємо, фінансовий сервіс NovaPay (ТОВ «НоваПей Кредит») розширив перелік послуг та запровадив нові перекази MoneyGram.

Надіслати гроші можна з понад 200 країн і територій. Вже за кілька хвилин вони будуть доступні в будь-якому відділенні Нової пошти по всій Україні. Для отримання переказу не потрібно відкривати рахунок, це безплатно та швидко.

Відправка грошей відбувається у місцевій валюті, а виплачують кошти на Новій пошті одразу в гривні. Комісію за переказ сплачує відправник.

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За матеріалами Finextra