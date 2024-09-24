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Revolut запустить окремий застосунок для торгівлі активами

24.09.2024 17:40
Дарія Шуть
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Найдорожча у Європі фінтех-компанія Revolut прагне конкурувати з Robinhood, eToro та іншими за більшу частку ринку роздрібних інвесторів

Revolut запустить окремий застосунок для торгівлі активами

Фото: freepik.com

Revolut виводить свою пропозицію з управління капіталом вартістю 8,5 млрд євро в окремий застосунок під назвою Revolut Invest. Там користувачам вже доступні близько 5 000 активів, включаючи американські та європейські акції, біржові фонди, сировинні товари та облігації, а також нові продукти, такі як контракти на різницю.

За інвестиції в акції та облігації стягуватиметься фіксована комісія в розмірі 0,25% або 1 євро, водночас плата за контракти на різницю може варіюватися.

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Наразі застосунок тестується у Греції, Данії та Чехії. До кінця року його запустять в інших країнах Європейської економічної зони, повідомив Роландас Ютейка, голова Revolut по роботі з активами і трейдингу в регіоні. За його словами, до того ж часу планується подвоїти кількість активів, доступних для торгівлі.

Такий крок є частиною амбіцій головного виконавчого директора Revolut Ніка Сторонського створити «справді глобальний банк», який пропонує доступ до всіх фінансових послуг і може конкурувати з такими гігантами індустрії, як JPMorgan Chase & Co. і Barclays Plc.

Навіщо Revolut новий застосунок

За допомогою нової торгової платформи Revolut прагне переманити роздрібних інвесторів, які повертаються на ринки, оскільки центральні банки по всьому світу починають знижувати процентні ставки.

Вона також виходить на все більш переповнений простір, де такі компанії, як Robinhood, eToro, Trading 212 Group і Freetrade вже встигли заявити про себе, а новачки постають перед труднощами. Однак розмір Revolut може допомогти їй закріпитися на ринку — нещодавно компанія була оцінена в $45 млрд в рамках раунду інвестицій.

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Компанія вже дозволяє торгувати роздрібним інвесторам у своєму основному банківському застосунку. Але з окремим застосунком Revolut зможе залучати нових клієнтів, які ще не користуються її банківськими послугами. Він також включатиме доступ до преміумпідписки під назвою Trading Pro, що пропонує знижені комісійні, збільшені ліміти та аналітику.

Клієнти Revolut Invest зможуть користуватися повним спектром послуг банку, якщо пізніше завантажать основний банківський додаток. Банківські клієнти також зможуть здійснювати інвестиції з основного застосунку.

З часом банк розширить застосунок Invest на інші юрисдикції, вже отримавши відповідні ліцензії у Великобританії, США, Сінгапурі та Австралії.

Нагадаємо, британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut подала заявку до Центрального банку Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) на отримання фінансової ліцензії Electronic Money Institution (EMI).

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За матеріалами Bloomberg

Рубрики: FinTechСвітНовиниБізнес
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