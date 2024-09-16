Revolut планує вийти на ринки ОАЕ та Саудівської Аравії

Фінансова ліцензія, яку Revolut прагне отримати в ОАЕ, дозволить надавати послуги грошових переказів у країні

Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut подала заявку до Центрального банку Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) на отримання фінансової ліцензії Electronic Money Institution (EMI).

Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із питанням. Офіційного оголошення компанія наразі не робила.

EMI-ліцензія є ключовою для фінтех-компаній, що працюють у сфері електронних платежів. Вона дозволяє випускати електронні гроші та пропонувати платіжні послуги, такі як переказ та зберігання коштів на електронних гаманцях. Власники ліцензії EMI можуть працювати як платіжні системи, але не мають права надавати традиційні банківські послуги, наприклад кредитування.

Так, головна мета Revolut полягає в тому, щоб зрештою подати заявку на отримання повноцінної банківської ліцензії, подібної до тієї, яку компанія нещодавно отримала від регулюючих органів Великобританії після трьох років очікування.

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Водночас Revolut також розглядає можливості розширення у сусідній Саудівській Аравії. Однак в цій країні компанія поки не робила конкретних кроків для початку роботи.

Про плани виходу на ринки країн Близького Сходу свідчать і розміщені Revolut вакансії. Компанія шукає голову фінансового відділу для офісу в ОАЕ, керівника юридичного відділу в регіоні, а також має відкриті вакансії в Дубаї в таких областях, як комплаєнс, інженерія, криптовалюти та продуктові розробки.

В останні місяці Revolut розпочав роботу в таких країнах, як Мексика, Бразилія та Нова Зеландія, і його вихід в ОАЕ — ще одне підтвердження того, що банк ставить на географічне розширення спробу збільшити кількість клієнтів.

Вперше Revolut відкрив офіс в ОАЕ у 2022 році, і зараз там працює 140 осіб. Його першими співробітниками стали працівники офісів Revolut в Україні, переведені до Дубая після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, Revolut запустив сервіс BillPay, щоб спростити процес управління фінансами для своїх бізнес-клієнтів.

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