close-btn
PaySpaceMagazine

Visa тестує використання стейблкоїнів для міжнародних платежів

30.09.2025 17:30
Ольга Деркач

Компанія Visa запустила пілотний проєкт, у межах якого попереднє фінансування транскордонних платежів здійснюється у стейблкоїнах через платформу Visa Direct. Це глобальна інфраструктура компанії для руху коштів, що охоплює понад 11 млрд карток, банківських рахунків та гаманців

Visa тестує використання стейблкоїнів для міжнародних переказів

Visa Фото: pixabay.com

Традиційно міжнародні платежі вимагали повільних і дорогих механізмів, часто із заморожуванням капіталу наперед. Нова модель дозволяє фінансовим установам використовувати стейблкоїни як джерело ліквідності, отримуючи гнучкіший та швидший доступ до коштів, йдеться в пресрелізі.

«Транскордонні платежі занадто довго залишалися заручниками застарілих систем, — прокоментував Кріс Ньюкірк, керівник глобального відділу комерційних рішень та руху грошових коштів у Visa. — Нова інтеграція стейблкоїнів у Visa Direct закладає основу для миттєвого руху коштів по всьому світу, надаючи бізнесу більше вибору у способах здійснення платежів».

Цікаве по темі: Visa розширила підтримку стейблкоїнів для розрахунків

Основні зміни, які дає пілот:

  • ліквідність: компанії можуть спрямовувати у Visa стейблкоїни замість фіатної валюти. Це дозволяє уникати блокування великих сум на рахунках і водночас гарантує покриття виплат;
  • швидкість: перекази здійснюються за хвилини, а не за дні, що робить управління динамічнішим;
  • передбачуваність: стейблкоїни знижують вплив валютних коливань на транскордонні операції;
  • витрати: можливість частіше проводити попереднє фінансування без додаткових витрат.

Пілот орієнтований на банки, сервіси грошових переказів та інші фінансові установи, яким потрібні гнучкі інструменти для управління ліквідністю. На першому етапі Visa працює лише з обраними партнерами, але у 2026 році планує масштабувати рішення.

Нагадаємо, що Visa оголосила про значний прогрес у впровадженні стейблкоїнів та розширення можливостей розрахунків ними в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), а також про стратегічне партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Visa призначила нового керівника бізнесу у Європі

Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard

Visa відкрила нові можливості для фінтеху та бізнес-платформ

Рубрики: VisaГрошові переказиСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard 08.08.2025

Bitget запустила миттєве виведення криптовалюти на Visa та Mastercard
Visa розширила підтримку стейблкоїнів для розрахунків 01.08.2025

Visa розширила підтримку стейблкоїнів для розрахунків
Visa розширила впровадження стейблкоїнів у Європі 24.06.2025

Visa розширила впровадження стейблкоїнів у Європі
Visa призначила нового керівника бізнесу у Європі 27.05.2025

Visa призначила нового керівника бізнесу у Європі
Visa відкрила нові можливості для фінтеху та бізнес-платформ 22.05.2025

Visa відкрила нові можливості для фінтеху та бізнес-платформ
Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard 16.05.2025

Європейські ритейлери закликають обмежити комісії Visa та Mastercard
Вибір редакції
Всі
Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати
ТОП статей 26.09.2025

Оподаткування продажів на онлайн-платформах: що пропонує уряд і які зміни чекати

 Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
ТОП статей 17.09.2025

Чому крипторинок нестабільний: головні фактори волатильності
Останні новини
Сьогодні  18:30

Укрпошта знижує вартість однієї зі своїх послуг

 Сьогодні  17:30

Visa тестує використання стейблкоїнів для міжнародних платежів

 Сьогодні  16:30

Потужні спалахи на Сонці спричинили магнітну бурю червоного рівня

 Сьогодні  15:30

Revolut планує подвійне IPO у Лондоні та Нью-Йорку

 Сьогодні  14:55

Криптообмін у Вінниці: як легко і безпечно конвертувати цифрові активи

 Сьогодні  13:30

Біткоїн повторює сценарії 2017 і 2020 років: що далі

 Сьогодні  12:30

NovaPay і OLX спростили зарахування післяплати на рахунки підприємців

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.