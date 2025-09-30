Visa тестує використання стейблкоїнів для міжнародних платежів

Компанія Visa запустила пілотний проєкт, у межах якого попереднє фінансування транскордонних платежів здійснюється у стейблкоїнах через платформу Visa Direct. Це глобальна інфраструктура компанії для руху коштів, що охоплює понад 11 млрд карток, банківських рахунків та гаманців

Традиційно міжнародні платежі вимагали повільних і дорогих механізмів, часто із заморожуванням капіталу наперед. Нова модель дозволяє фінансовим установам використовувати стейблкоїни як джерело ліквідності, отримуючи гнучкіший та швидший доступ до коштів, йдеться в пресрелізі.

«Транскордонні платежі занадто довго залишалися заручниками застарілих систем, — прокоментував Кріс Ньюкірк, керівник глобального відділу комерційних рішень та руху грошових коштів у Visa. — Нова інтеграція стейблкоїнів у Visa Direct закладає основу для миттєвого руху коштів по всьому світу, надаючи бізнесу більше вибору у способах здійснення платежів».

Основні зміни, які дає пілот:

ліквідність: компанії можуть спрямовувати у Visa стейблкоїни замість фіатної валюти. Це дозволяє уникати блокування великих сум на рахунках і водночас гарантує покриття виплат;

ліквідність: компанії можуть спрямовувати у Visa стейблкоїни замість фіатної валюти. Це дозволяє уникати блокування великих сум на рахунках і водночас гарантує покриття виплат; швидкість: перекази здійснюються за хвилини, а не за дні, що робить управління динамічнішим;

швидкість: перекази здійснюються за хвилини, а не за дні, що робить управління динамічнішим;

передбачуваність: стейблкоїни знижують вплив валютних коливань на транскордонні операції;

витрати: можливість частіше проводити попереднє фінансування без додаткових витрат.

Пілот орієнтований на банки, сервіси грошових переказів та інші фінансові установи, яким потрібні гнучкі інструменти для управління ліквідністю. На першому етапі Visa працює лише з обраними партнерами, але у 2026 році планує масштабувати рішення.

Нагадаємо, що Visa оголосила про значний прогрес у впровадженні стейблкоїнів та розширення можливостей розрахунків ними в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Африки (CEMEA), а також про стратегічне партнерство з Yellow Card, провідною фінтех-компанією Африки.

