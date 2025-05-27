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Visa призначила нового керівника бізнесу у Європі

27.05.2025 20:00
Ольга Деркач
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Компанія Visa оголосила про призначення Ентоні Кехілла новим регіональним президентом і головним виконавчим директором європейського підрозділу

Visa призначила нового керівника бізнесу у Європі

Visa призначила нового керівника бізнесу у Європі Фото: unsplash.com

Досвідчений банківський керівник і ветеран Visa, Кехілл замінить Шарлотту Хогг, яка залишає Visa після восьми років роботи.

Кехілл буде базуватися в Лондоні і, як очікується, приступить до виконання своїх нових обов’язків на початку червня.

З 2023 року Кехілл обіймав посаду президента Value-Added Services (VAS), де відповідав за розробку, розвиток та постачання глобального портфеля з понад 200 продуктів і рішень, що сприяють зростанню клієнтів та підвищенню ефективності бізнесу.

Під його керівництвом VAS швидко перетворилася на глобальний бізнес і забезпечила зростання доходів на понад 20% щорічно. Він приєднався до Visa в 2018 році на посаді керуючого директора Visa Europe, а згодом став заступником генерального директора в цьому регіоні, де курирував всі відносини Visa з клієнтами на 38 європейських ринках.

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До приходу в Visa Кехілл обіймав посаду операційного директора в National Australia Bank (NAB), де пропрацював вісім років на керівних посадах. Раніше в своїй кар’єрі Кехілл пропрацював 12 років в Australia and New Zealand Banking Group (ANZ).

«Ми вдячні Шарлотті за все, що вона зробила для розвитку нашого бізнесу в Європі, — сказав генеральний директор Visa Райан МакІнерні. — Завдяки досвіду Ентоні в цьому регіоні, глибокому розумінню різноманітності та складності наших ринків і міцним відносинам з нашими партнерами, він має унікальні якості для керівництва Visa Europe».

Внутрішній пошук заміни Кехілла на його теперішній посаді вже розпочато, і компанія сподівається незабаром назвати його наступника.

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Джерело: Visa.

Рубрики: VisaЄвропаСвітНовини
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