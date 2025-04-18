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Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні

18.04.2025 15:00
Ольга Деркач
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Компанія Visa запустила в Україні інноваційне рішення для онлайн-платежів — Visa Payment Passkey

Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні

Visa запустила автентифікацію через Payment Passkey в Україні Фото: freepik.com

Ця технологія дозволяє швидко підтверджувати особу користувача та авторизувати оплату за допомогою сканування відбитка пальця або розпізнавання обличчя, усуваючи потребу в паролях чи введенні карткових даних.

Першим партнером Visa в Україні, що впровадив це рішення, стала платформа ГЕРЦ, яка спеціалізується на оплаті комунальних послуг онлайн. Вона інтегрувала Visa Payment Passkey у сервіс Click to Pay, використовуючи стандарти безпечної автентифікації FIDO (Fast Identity Online).

Після одноразової реєстрації картки у Click to Pay користувачі зможуть здійснювати покупки на всіх платформах, де доступна ця функція, без заповнення платіжних форм і без запам’ятовування паролів. Це значно спрощує процес оплати та підвищує рівень безпеки завдяки використанню біометричних даних.

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«Ми раді представити в Україні технологію Visa Payment Passkey, яка зробить оплати через сервіс Click to Pay ще простішими та безпечнішими. Ця технологія здійснює справжню революцію у сфері електронної комерції, підвищуючи безпеку транзакцій і водночас усуваючи незручності під час оплати онлайн на будь-якому пристрої. Продовжуємо впроваджувати інноваційні рішення для покращення платіжного досвіду українських клієнтів», — зазначила віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні Тетяна Чорна.

Нагадаємо, що Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості. VISA — світовий лідер у сфері цифрових платежів і партнер Мінцифри з початку заснування. Компанія активно підтримує розбудову цифрової держави й запуск революційних послуг.

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Джерело: Mezha.Media.

Рубрики: VisaНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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