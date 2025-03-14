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Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості

14.03.2025 18:00
Микола Деркач
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Представники Мінцифри та VISA провели продуктивну зустріч та домовилися працювати за новими напрямами — штучний інтелект і посилення кіберстійкості

Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості

Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості Фото: t.me/mintsyfra

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Михайло Федоров та Валерія Іонан зустрілися з топменеджментом VISA — ⁠Ендрю Торре, регіональним президентом у Центральній Європі, Близькому Сході та Африці, ⁠Крістіною Дорош, старшою віцепрезиденткою, яка відповідає за 17 країн регіону, та Тетяною Чорною, віцепрезиденткою і регіональною менеджеркою VISA в Україні.Обговорили спільні треки роботи та подякували за стійку підтримку.

VISA — світовий лідер у сфері цифрових платежів і партнер Мінцифри з початку заснування. Компанія активно підтримує розбудову цифрової держави й запуск революційних послуг.

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У пресслужбі пояснили, що наразі Мінцифри співпрацює з VISA за такими треками:

  • cashless economy — у єВідновленні разом з VISA розробили антифрод-систему «фарбовані гроші», щоб кошти спрямовувалися тільки на відбудову. Планується масштабувати підхід на інші країни;
  • розвиток культури підприємництва через Дія.Бізнес — зокрема, за сприяння компанії провели два сезони візійного жіночого акселератора «Відважна», а вже скоро анонсуємо третій;
  • навчання лідерів цифрової трансформації — VISA є одним із ключових партнерів CDTO Campus. За рік випустили 440 майбутніх цифрових лідерів, а плани на 2025-й ще масштабніші — відкриваємо нові факультети та плануємо навчити вп’ятеро більше студентів;
  • розвиток бренду цифрової держави — компанія допомагає проводити Diia Summit в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, що Дія додає нові послуги та планує інтегрувати ШІ. ШІ буде інтегруватися спільно з Google. У контексті програми Дія.Освіта планується створити ще більше освітніх продуктів для розвитку українців.

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Рубрики: VisaНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїШтучний інтелект
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