Мінцифри та VISA розширюють співпрацю у сфері ШІ та кіберстійкості

Представники Мінцифри та VISA провели продуктивну зустріч та домовилися працювати за новими напрямами — штучний інтелект і посилення кіберстійкості

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Михайло Федоров та Валерія Іонан зустрілися з топменеджментом VISA — ⁠Ендрю Торре, регіональним президентом у Центральній Європі, Близькому Сході та Африці, ⁠Крістіною Дорош, старшою віцепрезиденткою, яка відповідає за 17 країн регіону, та Тетяною Чорною, віцепрезиденткою і регіональною менеджеркою VISA в Україні.Обговорили спільні треки роботи та подякували за стійку підтримку.

VISA — світовий лідер у сфері цифрових платежів і партнер Мінцифри з початку заснування. Компанія активно підтримує розбудову цифрової держави й запуск революційних послуг.

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У пресслужбі пояснили, що наразі Мінцифри співпрацює з VISA за такими треками:

cashless economy — у єВідновленні разом з VISA розробили антифрод-систему «фарбовані гроші», щоб кошти спрямовувалися тільки на відбудову. Планується масштабувати підхід на інші країни;

розвиток культури підприємництва через Дія.Бізнес — зокрема, за сприяння компанії провели два сезони візійного жіночого акселератора «Відважна», а вже скоро анонсуємо третій;

навчання лідерів цифрової трансформації — VISA є одним із ключових партнерів CDTO Campus. За рік випустили 440 майбутніх цифрових лідерів, а плани на 2025-й ще масштабніші — відкриваємо нові факультети та плануємо навчити вп’ятеро більше студентів;

розвиток бренду цифрової держави — компанія допомагає проводити Diia Summit в Україні та за кордоном.

Нагадаємо, що Дія додає нові послуги та планує інтегрувати ШІ. ШІ буде інтегруватися спільно з Google. У контексті програми Дія.Освіта планується створити ще більше освітніх продуктів для розвитку українців.

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