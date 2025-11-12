close-btn
Виплати у стейблкоїнах стануть доступними через Visa Direct

12.11.2025 18:20
Микола Деркач

Новий пілотний проєкт на платформі Visa Direct дозволяє надсилати виплати у стейблкоїнах, забезпечених доларом США, безпосередньо на стейблкоїн-гаманці, надаючи креаторам і фрилансерам швидший доступ до коштів

Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

На міжнародній технологічній конференції Web Summit у Лісабоні Visa (NYSE: V) оголосила про запуск революційного пілотного проєкту, що дозволить бізнесу і платформам надсилати виплати безпосередньо на стейблкоїн-гаманці отримувачів. Підприємства, які користуються платформою міжнародних переказів Visa Direct, можуть фінансувати виплати у фіатній валюті, а отримати їх можна у стейблкоїнах, забезпечених доларом США, як-от USDC.

Цей інноваційний запуск робить глобальні виплати ще доступнішими та розширює можливості Visa Direct для креаторів, фрилансерів і маркетплейсів, надаючи їм надійний засіб накопичення та швидший доступ до коштів навіть у країнах із валютною волатильністю або обмеженою банківською інфраструктурою.

«Запускаючи виплати у стейблкоїнах, ми забезпечуємо кожній людині по всьому світу доступ до грошей за лічені хвилини, а не дні, — прокоментував Кріс Ньюкірк (Chris Newkirk), керівник глобального відділу комерційних рішень та руху грошових коштів у Visa. — Креатори, що розвивають цифрові бренди, підприємства, які виходять на нові глобальні ринки, фрилансери, які працюють із іноземними клієнтами — від швидшого та гнучкішого руху коштів виграють усі».

Читайте також: UNITED24, TransferGo та Visa об’єдналися у рамках нової програми

За даними нового дослідження «Monetized: Visa 2025 Creator Economy Report», швидкий доступ до коштів є основним чинником, через який цифрові креатори обирають електронні способи оплати. 57% опитаних вважають миттєвий доступ до грошей головною перевагою цифрових виплат за створення контенту.

З новим пілотним проєктом Visa робить черговий крок в інноваційному розвитку платежів на базі стейблкоїнів. У вересні компанія представила пілотний проєкт, що дозволяє бізнесу здійснювати попереднє фінансування виплат за допомогою стейблкоїнів через Visa Direct. Ці ініціативи розширюють доступ до цифрової економіки і надають більшу фінансову гнучкість клієнтам Visa і мільйонам споживачів по всьому світу.

Основні переваги виплат у стейблкоїнах через Visa Direct:

  • Зручність завжди: Споживачі, креатори та фрилансери зможуть отримувати виплати у стейблкоїнах за лічені секунди.
  • Гроші без кордонів у цифрову епоху: Стейблкоїни забезпечують доступ до виплат у регіонах із недостатньо розвиненою банківською інфраструктурою або країнах, де недоступні рахунки у доларах США.
  • Більша прозорість: Кожна транзакція фіксується у блокчейні, покращуючи підзвітність та дотримання вимог і полегшуючи підтвердження отримання коштів.
  • Розширення доступу: Пілотний проєкт стартує у співпраці з окремими партнерами, а ширший запуск запланований на другу половину 2026 року відповідно до зростання попиту клієнтів і впровадження необхідного законодавства.

Часті запитання

Що таке пілотний проєкт виплат у стейблкоїнах через Visa Direct?

  • Новий пілотний проєкт у рамках платформи Visa Direct дозволяє платформам і компаніям у США надсилати виплати безпосередньо на стейблкоїн-гаманці користувачів, працівників або підрядників замість банківських чи карткових рахунків.
  • Кошти надсилаються у стейблкоїнах, забезпечених доларом США, як-от USDC.

Які переваги виплат у стейблкоїнах?

  • Надзвичайно швидкі транскордонні виплати без прив’язки до операційного часу банків і затримок при міжнародних переказах.
  • Стабільна вартість, прив’язана до долара США, забезпечує передбачуваність.
  • Кожен переказ прозоро фіксується у блокчейні.
  • Гнучкий доступ: користувачі можуть зберігати, витрачати або конвертувати стейблкоїни.

На кого спрямований проєкт?

  • Рішення підходить для міжнародного бізнесу, маркетплейсів, платформ для фрилансерів чи креаторів та фінтех-компаній, а також для отримувачів, які мають сумісний стейблкоїн-гаманець і пройшли ідентифікацію клієнта та перевірку на дотримання вимог щодо запобігання відмиванню коштів (KYC/AML).

Чим цей проєкт відрізняється від вересневого запуску Visa?

  • У вересні Visa оголосила про пілотний проєкт попереднього фінансування виплат у стейблкоїнах, що дозволяє бізнесам фінансувати виплати через Visa Direct не лише у фіатній валюті, а й у стейблкоїнах. Це інновація бекенд-рівня для казначейських операцій.
  • Нинішній проєкт дозволяє здійснювати виплати кінцевим отримувачам у стейблкоїнах, фактично надсилаючи цифрові долари прямо на їхні гаманці.

Як фінансуються ці виплати: у стейблкоїнах чи фіатній валюті?

  • Клієнти фінансують виплати у фіатній валюті.

Коли проєкт стане доступним більшій кількості партнерів?

  • Наразі Visa залучає окремих партнерів. Ширше розгортання очікується у 2026 році. Компанія закликає клієнтів висловлювати зацікавленість у співпраці.
  • Visa продовжує задавати напрям еволюції цифрових платежів, поєднуючи потужність блокчейну з надійністю та масштабом провідної цифрової платіжної мережі світу.

Рубрики: VisaГрошіКриптовалютиСвітНовиниТехнології
