Оновлення macOS Sequoia від Apple може становити загрозу кібербезпеці

Нещодавно компанія Apple випустила своє останнє оновлення операційної системи macOS 15, або Sequoia. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, а також даними, розміщеними на каналі Slack, присвяченому комп’ютерам Mac, це оновлення якимось чином порушило функціональність декількох інструментів безпеки, розроблених компаніями CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft та іншими

Наразі незрозуміло, у чому саме полягає проблема, але, схоже, вона зачіпає кілька продуктів компаній, які надають програмне забезпечення для користувачів macOS і підприємств. Це викликало розчарування серед людей, які працюють з інструментами безпеки.

Патрік Вордл, засновник стартапу DoubleYou, що займається безпекою для Mac та iOS, і експерт з безпеки macOS, висловив розчарування тим, що користувачі часто звинувачують його інструменти у зламі їхніх комп’ютерів, хоча насправді проблема йде від Apple.

«Я розумію, що створювати безпомилкове програмне забезпечення складно, але якби Apple витрачала менше часу та грошей на маркетинг і більше — на тестування своїх програм, ситуація була б кращою для всіх», — сказав Вордл в інтерв’ю для TechCrunch.

У день випуску macOS Sequoia інженер з продажів компанії CrowdStrike повідомив у Slack-чаті для адміністраторів Mac, що вони змушені відкласти підтримку нової версії операційної системи.

«Мені дуже шкода повідомляти, що ми не зможемо підтримувати Sequoia у перший день, попри наші наміри та попередній досвід забезпечення підтримки нових версій ОС протягом кількох годин після їх офіційного випуску», — написав інженер.

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Інженер також повідомив, що CrowdStrike надіслала клієнтам «Технічне попередження», зазначивши, що «зміни в мережевій структурі спричинили чимало проблем».

«Ми також відстежуємо деякі подібні проблеми з іншими постачальниками, і маємо зворотний зв’язок та звернення до Apple. Хоча ми б хотіли, щоб існував швидкий патч, який би вирішив цю проблему, ми діємо, виходячи з припущення, що його не буде, і нам потрібно буде виправити це в нашому коді за допомогою оновлення», — написав Вордл.

У понеділок служба підтримки SentinelOne попередила клієнтів: «Не оновлюйтесь, поки у вас немає підтримуваного агента SentinelOne», посилаючись на низку проблем з новою версією macOS. При цьому прес-секретар компанії Крейг ВерКолен повідомив, що SentinelOne забезпечив повну підтримку macOS Sequoia одразу після її випуску.

ESET також попередила клієнтів про проблеми з підключенням до мережі після оновлення до macOS Sequoia. Прес-секретар ESET Джессіка Беффа заявила, що продукти ESET наразі «сумісні з новою macOS».

Деякі користувачі Slack повідомили про проблеми з Microsoft Defender для macOS після оновлення Sequoia.

Дослідник безпеки Вілл Дорманн написав на Mastodon, що у нього виникли проблеми з DNS і запуском брандмауера на машині з macOS. Інший дослідник безпеки, Вацлав Яцек, написав у своєму блозі: «схоже, що брандмауер ОС іноді може блокувати доступ до веб-перегляду після оновлення до macOS Sequoia», і поділився потенційним обхідним шляхом.

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За матеріалами techcrunch.com.