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Оновлення macOS Sequoia від Apple може становити загрозу кібербезпеці

22.09.2024 13:00
Микола Деркач
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Нещодавно компанія Apple випустила своє останнє оновлення операційної системи macOS 15, або Sequoia. Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, а також даними, розміщеними на каналі Slack, присвяченому комп’ютерам Mac, це оновлення якимось чином порушило функціональність декількох інструментів безпеки, розроблених компаніями CrowdStrike, SentinelOne, Microsoft та іншими

Оновлення macOS Sequoia від Apple може становити загрозу кібербезпеці

Оновлення macOS Sequoia від Apple може становити загрозу кібербезпеці Фото: apple.com, pngwing.com

Наразі незрозуміло, у чому саме полягає проблема, але, схоже, вона зачіпає кілька продуктів компаній, які надають програмне забезпечення для користувачів macOS і підприємств. Це викликало розчарування серед людей, які працюють з інструментами безпеки.

Патрік Вордл, засновник стартапу DoubleYou, що займається безпекою для Mac та iOS, і експерт з безпеки macOS, висловив розчарування тим, що користувачі часто звинувачують його інструменти у зламі їхніх комп’ютерів, хоча насправді проблема йде від Apple.

«Я розумію, що створювати безпомилкове програмне забезпечення складно, але якби Apple витрачала менше часу та грошей на маркетинг і більше — на тестування своїх програм, ситуація була б кращою для всіх», — сказав Вордл в інтерв’ю для TechCrunch.

У день випуску macOS Sequoia інженер з продажів компанії CrowdStrike повідомив у Slack-чаті для адміністраторів Mac, що вони змушені відкласти підтримку нової версії операційної системи.

«Мені дуже шкода повідомляти, що ми не зможемо підтримувати Sequoia у перший день, попри наші наміри та попередній досвід забезпечення підтримки нових версій ОС протягом кількох годин після їх офіційного випуску», — написав інженер.

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Інженер також повідомив, що CrowdStrike надіслала клієнтам «Технічне попередження», зазначивши, що «зміни в мережевій структурі спричинили чимало проблем».

«Ми також відстежуємо деякі подібні проблеми з іншими постачальниками, і маємо зворотний зв’язок та звернення до Apple. Хоча ми б хотіли, щоб існував швидкий патч, який би вирішив цю проблему, ми діємо, виходячи з припущення, що його не буде, і нам потрібно буде виправити це в нашому коді за допомогою оновлення», — написав Вордл.

У понеділок служба підтримки SentinelOne попередила клієнтів: «Не оновлюйтесь, поки у вас немає підтримуваного агента SentinelOne», посилаючись на низку проблем з новою версією macOS. При цьому прес-секретар компанії Крейг ВерКолен повідомив, що SentinelOne забезпечив повну підтримку macOS Sequoia одразу після її випуску.

ESET також попередила клієнтів про проблеми з підключенням до мережі після оновлення до macOS Sequoia. Прес-секретар ESET Джессіка Беффа заявила, що продукти ESET наразі «сумісні з новою macOS».

Деякі користувачі Slack повідомили про проблеми з Microsoft Defender для macOS після оновлення Sequoia.

Дослідник безпеки Вілл Дорманн написав на Mastodon, що у нього виникли проблеми з DNS і запуском брандмауера на машині з macOS. Інший дослідник безпеки, Вацлав Яцек, написав у своєму блозі: «схоже, що брандмауер ОС іноді може блокувати доступ до веб-перегляду після оновлення до macOS Sequoia», і поділився потенційним обхідним шляхом.

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За матеріалами techcrunch.com.

Рубрики: AppleБезпекаСвітНовиниТехнології
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