close-btn
PaySpaceMagazine

Бізнес масово скаржиться на труднощі з бронюванням: що відбувається

15.10.2024 17:10
Дарія Шуть
Читати росiйською

Українські підприємці все частіше говорять про проблему з бронюванням своїх співробітників. Вони не можуть заново підтвердити свій статус критичності

Бізнес масово скаржиться на труднощі з бронюванням: що відбувається

Фото: freepik.com

Як заявили у Європейській бізнес асоціації (EBA), ці труднощі набувають системного характеру. Головною причиною називають те, що рішення про повторне підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависає» у відповідних органах.

Станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній-учасниць EBA. У половини компаній (52%) кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% – 20-40%.

Читайте також: Чому не вдається забронювати фахівця через Дію

Водночас у 46% компаній серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Серед них керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

«Покращення умов бронювання співробітників – це запит №1 від бізнесу на сьогодні, за результатами опитувань Асоціації. Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу», — пояснюють в асоціації.

У EBA наголосили, що бізнес потребує стабільного, передбачуваного, прозорого та водночас оперативного механізму бронювання критичних співробітників.

Нагадаємо, Кабінет міністрів до кінця року запровадить економічне бронювання від мобілізації в Україні. Планується внести зміни до раніше ухваленої постанови, що встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств.

Одним з критеріїв бронювання від мобілізації для бізнесу буде «біла» зарплата, а другим — відповідна галузь з переліку, який буде розширено.

Раніше ми писали, що так зване економічне бронювання може стати гарним елементом детінізації бізнесу та принести державі додаткові 100 млрд грн наступного року. Як підрахували у Мінекономіки, наразі частково працюють в тіні близько 1,7 млн осіб. Якщо вивести з тіні хоча б 10% від цієї кількості, вже буде 170 000 людей.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки

Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

Коли запрацює економічне бронювання від мобілізації — Мінекономіки

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF 15.10.2024

10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF
В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей 15.10.2024

В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей
Як керувати репутацією медичної клініки та зберегти довіру пацієнтів: мітап від Netpeak 15.10.2024

Як керувати репутацією медичної клініки та зберегти довіру пацієнтів: мітап від Netpeak
Аванси зарплат за жовтень частково підпадуть під збільшення податків — Железняк 15.10.2024

Аванси зарплат за жовтень частково підпадуть під збільшення податків — Железняк
НБУ анулював ліцензії двом небанкам та застосував захід впливу до кредитної спілки 15.10.2024

НБУ анулював ліцензії двом небанкам та застосував захід впливу до кредитної спілки
Цифрова трансформація України та залучення інвестицій: бліцінтерв'ю з учасниками Ukrainian CFO Forum 15.10.2024

Цифрова трансформація України та залучення інвестицій: бліцінтерв'ю з учасниками Ukrainian CFO Forum
Вибір редакції
Всі
Глибина ринку криптовалют: як використовувати біржовий показник для отримання прибутку
ТОП статей 15.10.2024

Глибина ринку криптовалют: як використовувати біржовий показник для отримання прибутку

 Цифрова трансформація України та залучення інвестицій: бліцінтерв'ю з учасниками Ukrainian CFO Forum
ТОП статей 15.10.2024

Цифрова трансформація України та залучення інвестицій: бліцінтерв'ю з учасниками Ukrainian CFO Forum
Останні новини
Сьогодні  20:40

10 українських стартапів отримали гранти на $350 тис. від USF та UMAEF

 Сьогодні  20:00

Українська компанія отримала престижну нагороду: за що

 Сьогодні  18:40

В Україні стартує безплатна Бізнес-школа для військових та їх сімей

 Сьогодні  18:00

Віталік Бутерін представив план технічного вдосконалення Ethereum: що зміниться

 Сьогодні  17:20

Як керувати репутацією медичної клініки та зберегти довіру пацієнтів: мітап від Netpeak

 Сьогодні  17:10

Бізнес масово скаржиться на труднощі з бронюванням: що відбувається

 Сьогодні  16:20

Роберт Кійосакі зробив важливе попередження інвесторам про фальшивий долар

 Всі новини
credit link image