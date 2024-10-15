Бізнес масово скаржиться на труднощі з бронюванням: що відбувається

Українські підприємці все частіше говорять про проблему з бронюванням своїх співробітників. Вони не можуть заново підтвердити свій статус критичності

Як заявили у Європейській бізнес асоціації (EBA), ці труднощі набувають системного характеру. Головною причиною називають те, що рішення про повторне підтвердження статусу критично важливого підприємства просто «зависає» у відповідних органах.

Станом на середину 2024 року співробітники у лавах ЗСУ є у 86% опитаних членських компаній-учасниць EBA. У половини компаній (52%) кількість мобілізованих сягає до 10% від загальної кількості військовозобов’язаних. У 28% кількість мобілізованих сягає 10-20%, у 6% – 20-40%.

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Водночас у 46% компаній серед мобілізованих або добровольців є критичні для роботи підприємства спеціалісти. Серед них керівники, інженери, ІТ фахівці, водії, електрики, механіки, оператори виробничих ліній.

«Покращення умов бронювання співробітників – це запит №1 від бізнесу на сьогодні, за результатами опитувань Асоціації. Компанії потерпають не тільки від нестачі кваліфікованих фахівців, а й від неможливості прогнозувати роботу», — пояснюють в асоціації.

У EBA наголосили, що бізнес потребує стабільного, передбачуваного, прозорого та водночас оперативного механізму бронювання критичних співробітників.

Нагадаємо, Кабінет міністрів до кінця року запровадить економічне бронювання від мобілізації в Україні. Планується внести зміни до раніше ухваленої постанови, що встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств.

Одним з критеріїв бронювання від мобілізації для бізнесу буде «біла» зарплата, а другим — відповідна галузь з переліку, який буде розширено.

Раніше ми писали, що так зване економічне бронювання може стати гарним елементом детінізації бізнесу та принести державі додаткові 100 млрд грн наступного року. Як підрахували у Мінекономіки, наразі частково працюють в тіні близько 1,7 млн осіб. Якщо вивести з тіні хоча б 10% від цієї кількості, вже буде 170 000 людей.

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