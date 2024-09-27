У цьому матеріалі ми розповімо, чому можуть виникати проблеми з бронюванням фахівця через Дію, і як це виправити

Бронювання фахівців через Дію стало зручним інструментом для багатьох роботодавців, однак не всім вдається скористатися ним без проблем. Радимо відвідати mixfin.com, аби дізнатися більше про фінансові та юридичні аспекти для бізнесу. Міністерство цифрової трансформації відповідає на найпоширеніші запитання, щоб допомогти вирішити труднощі та пояснити причини невдач. У цій статті ми розглянемо ключові проблеми, з якими стикаються користувачі, та надамо рекомендації щодо їх подолання.

Проблеми з бронюванням фахівців через Дію: що робити роботодавцям?

Багато роботодавців стикаються з труднощами при бронюванні фахівців через Дію. Міністерство цифрової трансформації пояснило найпоширеніші проблеми та шляхи їх вирішення.

Не всі баги — на стороні Мінцифри чи Дії. Наприклад, функція анулювання бронювання наразі не передбачена. Інша проблема — некоректна кількість фахівців в Дії, що зумовлено даними з Пенсійного фонду. Також варто перевірити реєстр «Оберіг».

Дані про нових співробітників оновлюються не відразу. Це займає близько двох діб. Для уникнення проблем Пенсійний фонд треба повідомляти про зміни в штаті відразу після найму чи звільнення фахівця. Якщо працівник вже заброньований в іншій компанії, помилка може бути на стороні ТЦК, де неправильно введено УДРПОУ.

Як правильно користуватися функцією бронювання у Дії?

Якщо працівник вже в процесі оформлення бронювання класичним шляхом, його все ще можна забронювати через Дію, якщо офлайн-процедура ще не завершена. Незабаром в Дії з’явиться опція для бронювання власників та бенефіціарів компаній.

Мінцифри планує розширити перелік компаній, яким буде доступне е-бронювання. Наразі сервіс доступний для критичних підприємств та для компаній, що забезпечують військо.

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Для бронювання працівників у Дії необхідно виконати наступні кроки:

Натисніть «Подати заяву», зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису юридичної особи. Вкажіть дані про працівників, яких хочете забронювати. Перевірте сформовану заяву та підпишіть її електронним підписом. Якщо заяву подає уповноважена особа, її повинен підписати керівник підприємства. Заяву опрацюють протягом доби. Стежте за статусом в особистому кабінеті. Повідомлення про результат надійде на електронну пошту та в розділ «Зверніть увагу».

Забезпечення коректного бронювання допоможе уникнути проблем і забезпечити безперервну роботу критично важливих підприємств.

Підсумки

У підсумку, бронювання фахівців через Дію може бути ефективним інструментом для роботодавців, але не позбавленим викликів. Деякі проблеми можуть бути пов’язані з неточностями в даних Пенсійного фонду або помилками на стороні ТЦК. Важливо своєчасно оновлювати інформацію про нових співробітників і перевіряти коректність введених даних.

Міністерство цифрової трансформації працює над удосконаленням сервісу та розширенням його можливостей, зокрема, додаванням функцій для бронювання власників та бенефіціарів компаній. Дотримуючись рекомендацій та оперативно реагуючи на зміни, роботодавці зможуть максимально ефективно використовувати можливості е-бронювання для забезпечення безперервної роботи своїх підприємств.

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