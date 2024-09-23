Дія.Підпис незабаром стане доступний для бізнесу

Найближчим часом планується розширити можливості у Дії для бізнесу, а згодом запровадити ще низку корисних функцій для українців

Міністерство цифрової трансформації планує незабаром запустити Дія.Підпис не лише для фізичних, а й для юридичних осіб. Це дозволить бізнесу також користуватись мобільним застосунком Дія для верифікації.

Про це розповіла заступниця директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерія Ткач в ефірі телемарафону.

Так, завдяки майбутньому нововведенню підприємці отримають можливість використовувати Дія.Підпис (Дія ID) для віддаленої ідентифікації через мобільний застосунок.

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У Дії також можна буде передавати електронні копії документів підприємства до інших інформаційно-комунікаційних систем і накладати віддалений кваліфікований електронний підпис.

Інші можливості, які планується запровадити у Дії, стосуються всіх українців, а не лише бізнесу. Це зокрема розширення категорій щодо подачі заяв до Міжнародного реєстру збитків і ветеринарний паспорт. Про останнє ми розповідали раніше.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації розширило можливості комплексної послуги е-Підприємець. Відтепер ФОПи та керівники ТОВ подаватимуть декларацію відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) вимогам законодавства з охорони праці на порталі Дія.

Також ми писали, що для бізнесу запустили систему єДозвіл. Вона допоможе підприємцям швидко подавати заяви та отримувати дозвільні документи, сплачувати за адміністративні послуги, уточнювати інформацію про компанію тощо.

З 18 вересня бізнесу стала доступна перша послуга — реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці. Вона є частиною комплексної послуги е-Підприємець. Ця іфункція потрібна підприємствам, які мають на виробництві важкі машини та механізми.

Крім того, молоді підприємці тепер також зможуть отримати допомогу на розвиток власного бізнесу в межах програми «Власна справа».

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За матеріалами Укрінформ