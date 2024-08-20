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В Дії можуть з'явитись ветеринарні паспорти

20.08.2024 12:20
Дарія Шуть
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Після повноцінного запуску Єдиного державного реєстру домашніх тварин в застосунку Дія можуть стати доступні ветеринарні паспорти

В Дії можуть з'явитись ветеринарні паспорти

Фото: freepik.com

В Україні наразі активно працюють над створенням Єдиного державного реєстру домашніх тварин. І вже найближчим часом реформу представлять широкому загалу, повідомила Катерина Соловйова, фахівчиня з комунікацій, яка супроводжує проєкт.

Нещодавно новий реєстр був протестований 20 чинними лікарнями з різних областей України. Наразі команда розробки робить останні доопрацювання для оптимізації роботи лікарів з реєстром.

Оголосити про запуск проєкту планується восени. Після цього власники домашніх тварин зможуть «безплатно й за бажанням» під час візиту до ветеринарного лікаря зареєструвати свого улюбленця в реєстрі.

Читайте також: Auto.Ria інтегрувала верифікацію власників авто через Дію

Коли реєстрація домашніх улюбленців серед українців стане масовою, команда проєкту реалізує відображення ветпаспортів в держзастосунку Дія. Однак точні терміни наразі невідомі.

Таким чином, якщо власники зареєструють свою тварину в Єдиному держреєстрі, згодом її ветеринарні дані підтягнуться з нього і зʼявляться у Дії. Вони зможуть користуватися цим електронним ветпаспортом замість паперового, наприклад, плануючи подорожі на потязі чи автобусі зі своїм улюбленцем в межах України.

При цьому Соловйова попередила, що якщо паперовий паспорт раніше був отриманий не в державній ветклініці, є ймовірність, що він неофіційний. Тому з ним не можна виїхати за кордон, бо його не визнають у ЄС.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України (ПФУ) розширив список документів, які можна шерити з установою за допомогою застосунку Дія. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, що у Дії можна отримати військово-обліковий документ. Зазначається, що документ має таку саму юридичну силу, як паперовий, тож його можна використовувати в будь-яких життєвих обставинах — від працевлаштування до проходження перевірки на блокпості.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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