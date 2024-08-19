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Auto.Ria інтегрувала верифікацію власників авто через Дію

19.08.2024 12:20
Ольга Деркач
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Компанія Auto.Ria інтегрувала функцію шерингу документів через Дію, тепер всі користувачі зможуть підтвердити, що саме вони власники авто

Auto.Ria інтегрувала верифікацію власників авто через Дію

Auto.Ria інтегрувала верифікацію власників авто через Дію Фото: unsplash.com

Про це Дія повідомила у дописі на своєму офіційному каналі в Telegram.

«Клік — і збільшили зацікавленість потенційних покупців! Принесли вам класне оновлення. Підтверджуйте на Auto.Ria, що саме ви власник авто, й отримуйте спеціальну позначку на маркетплейсі. Все, що треба, — пошерити техпаспорт через Дію. І все — покупці довіряють вам більше. Тож авто продасте швидше», — пишуть в Дії.

Як отримати позначку:

  • авторизуйтесь на Auto.Ria через Дія.Підпис;
  • оберіть на сторінці авто Підтвердити власність авто;
  • перейдіть за посиланням та підтвердьте запит на відправку копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Дія.Підписом.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд розширив список документів для шерингу через Дію. До попереднього переліку документів приєдналося ще 2. Раніше шеринг працював тільки для ID-картки, а зараз ще й для картки платника податків та свідоцтва про народження дитини.

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Раніше ми писали, скільки резиденти Дія.City сплатили податків за перше півріччя 2024. Тільки за першу половину цього року резиденти Дія.City сплатили 8,4 мільярда гривень податків, а за весь минулий рік — 8,5 мільярда гривень.

Крім того, Федоров анонсував низку нових цифрових послуг для українців. Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством закордонних справ розробляють «велику кількість» нових послуг для українців. Більшість з цих нових послуг буде орієнтована на українців, які перебувають за кордоном.

Також ми писали, що у Дії відображатимуться медичні дані. Тепер можна буде легко обрати сімейного лікаря, подати декларацію чи оновити персональні дані. Крім того, буде доступна функція вносення змін до персональних даних в ЕСОЗ одразу в застосунку. Зараз, щоб змінити номер телефону чи будь-яку інформацію про себе в ЕСОЗ, потрібно їхати до лікаря або подати звернення до НСЗУ. Вже скоро це можна буде зробити за кілька кліків у Дії.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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