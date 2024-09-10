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Уряд розширив програму «Власна справа»: хто може отримати гранти

10.09.2024 10:20
Дарія Шуть
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Молоді підприємці тепер також зможуть отримати допомогу на розвиток власного бізнесу в межах програми «Власна справа»

Уряд розширив програму «Власна справа»: хто може отримати гранти

Фото: freepik.com

Право на отримання грантів розміром до 150 тис. грн на створення бізнесу тепер є і в українців віком до 25 років. Вони зобов’язані зареєструватись як фізичні особи-підприємці (ФОП), однак вимога створити робочі місця для них буде не обов’язковою.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, через три роки такі підприємці зможуть ще раз отримати грант від держави (вже на загальних умовах програми «Власна справа») розміром до 250 тис. грн та зі зобов’язанням створити не менше 2 робочих місць.

Також Кабінет міністрів розширив категорії отримувачів грантів у межах програми. Тепер до 500 тис. грн на створення бізнесу можуть отримати дружини та чоловіки загиблих воїнів.

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Крім того, до переліку отримувачів грантів додали виробників вин та бізнесменів, що працюють на території активних бойових дій. Ще одна новація полягає в тому, що підприємцям дозволили за грантові кошти брати в оренду водойми та купувати аквакультури для їх розведення.

Наразі Мінекономіки працює ще над низкою нововведень, які допоможуть бізнесу залучати ще більше грантових коштів для розвитку. Серед них:

  • за умови створення від 4 робочих місць суму грантів збільшать удвічі: з 250 до 500 тисяч гривень;
  • планується дозволити отримувати грант у розмірі 250 тис. грн повторно через три роки після отримання першого гранту для всіх категорій підприємців.

За два роки роботи програми «Власна справа» підприємці загалом отримали від держави 20 тис. грантів на розвиток бізнесу на 4,6 млрд грн. Завдяки цьому було створено понад 38 тис. нових робочих місць. Найактивніше користуються програмою підприємці Києва, Львівщини та Рівненщини. Також бачимо активну участь жінок — серед них більше переможців, ніж серед чоловіків.

Нагадаємо, за час існування програми «Власна справа» держава інвестувала в бізнеси громадян 4,7 млрд грн. З цієї суми отримувачі грантів вже повернули до держбюджету 3 млрд грн у вигляді податків та зборів.

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Джерело: Мінекономіки

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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