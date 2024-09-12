В Дії можна буде розлучитись: що відомо про потенційну функцію

Наразі українці вже можуть одружуватись через державний застосунок Дія. А в перспективі зможуть і розривати шлюб онлайн

В майбутньому в застосунку Дія може з’явитись функція розлучення. Вона наразі лише в розробці, активна робота поки не йде. Головним фактором її потенційного запровадження буде попит серед українців або його відсутність.

Про це розповіла заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Валерія Ткач.

За її словами, в Мінцифри зараз вивчають питання введення функції розірвання шлюбу в Дії, однак про активну розробку не йдеться.

«Якщо українці підтримають таку ідею, звісно, будуть внесені зміни в нормативно-правові акти й така функція в майбутньому може з’явитися в мобільному застосунку», — сказала Ткач.

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Водночас вона зауважила, що функція одруження в Дії має попит. За добу після повноцінного її запровадження було подано понад 800 заяв на реєстрацію шлюбу. Також чиновниця пояснила алгоритм роботи функції.

Так, спочатку потрібно подати заяву щонайменше за 5-9 днів, обравши час одруження. У день церемонії пара має приєднатися через відеозв’язок до конференції й працівник ДРАЦС зареєструє шлюб.

Протягом 24 годин у Дії має з’явитися свідоцтво про шлюб, а паперовий документ можна отримати на адресу або на відділення Укрпошти. Після подання заяви у Дії система автоматично перевіряє наявність шлюбів у громадян. Також відсіюються заяви, що були подані двома чоловіками або двома жінками.

Таким чином, пропозицію навіть жартома можна зробити будь-кому. Але на етапі заяви на шлюб вся інформація ретельно перевіряється.

Нагадаємо, в державному застосунку Дія розширили перелік цифрових документів. Відтепер українцям стали доступні в Дії цифрові свідоцтва про народження, реєстрацію та розірвання шлюбу, а також зміну імені.

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За матеріалами ua.news