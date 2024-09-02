Дія запустила бета-тест національного кешбеку: як долучитись

Перший місяць програма національного кешбеку працюватиме в тестовому режимі. Долучитись до неї можна у Дії

В державному застосунку Дія з 2 вересня розпочався бета-тест програми національного кешбеку.

Нагадаємо, кешбек в розмірі 10% надаватиметься на вітчизняні споживчі товари, за виключенням підакцизних (окрім вина без вмісту спирту, медових напоїв та ліків українського виробництва). Уточнити, чи бере товар участь у програмі, можна через спеціальний сканер у Дії, що запрацює вже з середини вересня.

В програмі візьмуть участь мережі АЗК, великі торгові мережі та роздрібні магазини, зокрема й ті, що працюють онлайн.

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Спеціальні картки для участі можна відкрити через мобільні додатки або відділення таких банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрексімбанк. Кожен банк надасть усі необхідні інструкції.

Щоб долучитись до програми, потрібно оновити Дію. Спочатку необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку, а потім обрати у застосунку послугу Національний кешбек.

Отримані кошти (до 3000 грн щомісяця) можна буде витратити на комунальні, медичні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, спорт, кіно або задонатити на ЗСУ чи інвестувати у військові облігації.

Інформацію про отриманий кешбек можна буде переглянути в Дії вже наступного дня після покупки. Гроші на карту надходять раз на місяць, до 20 числа наступного місяця.

Нагадаємо, українці в середньому витрачають близько половини свого доходу на продукти, одяг, здоров’я та інші товари. Це дозволяє розрахувати приблизний кешбек на людину в межах державної програми. Однак через відсутність подібного досвіду прогнози можуть бути не зовсім точними.

Так, в середньому кожна людина зможе щомісячно отримувати близько 500 грн за програмою «Національний кешбек», повідомили представники Міністерства економіки.

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За матеріалами Мінцифри