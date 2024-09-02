Укрнафта приєдналася до «Національного кешбеку»

Мережа автозаправних комплексів UKRNAFTA (Укрнафта) долучається до державної програми президента України «Національний кешбек»

Про це компанія повідомила на своєму офіційному сайті.

«Купуючи товари на наших АЗК, українці зможуть отримувати 10% від їх вартості на спеціальні банківські картки», — йдеться в повідомленні.

Кешбек надається на вітчизняні споживчі товари, за виключенням підакцизних — окрім вина без вмісту спирту, медових напоїв та ліків українського виробництва. Уточнити, чи бере товар участь у програмі, можна через спеціальний сканер у Дії, що запрацює вже з середини вересня.

В програмі беруть участь мережі АЗК, торгові мережі та магазини, зокрема і онлайн-магазини.

Спеціальні картки для участі можна буде відкрити з 2 вересня через мобільні додатки або відділення таких банків: Ощадбанк, Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, Глобус, Укргазбанк, Ukrsibbank, А-банк, Укрексімбанк. Банк надасть усі необхідні інструкції.

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Інформацію про отриманий кешбек можна буде переглянути в Дії вже наступного дня після покупки. Гроші на карту надходять раз на місяць, до 20 числа наступного місяця.

Зняти готівку з картки не можна, але можна оплачувати лікування, комунальні послуги, транспорт, мобільний зв’язок, заняття спортом, а також розраховуватися в закладах харчування, кінотеатрах та за інші послуги. Крім того, кешбек можна використовувати для донатів на ЗСУ або купівлі військових облігацій.

«Програма «Національний кешбек» дозволить підтримати українських виробників, навіть найменших, і допоможе обрати якісні національні товари. Купуємо своє — підтримуємо своїх», — додають в Укрнафті.

Нагадаємо, що великі українські ритейлери долучаться до програми нацкешбеку. Стало відомо, що великі українські мережі — АТБ-маркет, Сільпо, Novus, Varus та Auchan Україна — долучаться до бета-тестування та програми загалом. Сумарно вони щодня обслуговують понад 5 млн українців.

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