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Скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку — Мінекономіки

30.08.2024 16:40
Дарія Шуть
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Українці в середньому витрачають близько половини свого доходу на продукти, одяг, здоров’я та інші товари. Це дозволяє розрахувати приблизний кешбек на людину в межах державної програми. Однак через відсутність подібного досвіду прогнози можуть бути не зовсім точними

Скільки грошей зможуть отримувати українці від нацкешбеку — Мінекономіки

Фото: bank.gov.ua

Нагадаємо, з 2 вересня українці щомісячно зможуть отримувати до 10% (або до 3000 грн) компенсації за купівлю будь-яких вітчизняних товарів: від молока до дивану. Єдине виключення — підакцизні товари (алкоголь, тютюн, паливо тощо). Він надаватиметься в разі купівлі та оплати платіжною карткою (зарплатною, пенсійною, кредитною і т.д.).

В середньому кожна людина зможе щомісячно отримувати близько 500 грн за програмою «Національний кешбек», повідомили представники Міністерства економіки.

Це прогнозовані показники вже на етапі, коли велика кількість виробників повноцінно братиме участь у проєкті. Тобто в перші місяці роботи програми суми будуть значно меншими.

Отже, враховуючи кешбек в розмірі 10% від придбаних товарів, Міністерство економіки очікує, що в середньому учасники програми щомісяця витрачатимуть на українські товари приблизно 5 тис. грн.

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Відомство з посиланням на дані Deloitte зазначає, що українці в середньому витрачають близько 52% свого доходу на харчові продукти, одяг, побутову техніку, товари для дому та охорону здоров’я. На базі цієї інформації й були зроблені попередні розрахунки.

Також Мінекономіки прогнозує, що кількість учасників програми нацкешбеку поступово зростатиме і під час піка у 2025 році до неї долучаться вже близько 10 млн українців. Наступного року на нацкешбек планується витратити 6 млрд грн з держбюджету.

«Досвіду реалізації такого проєкту в Україні немає — ні в держави, ні в торговельних мереж, ні у виробників. Тому прогнози не будуть точними», — уточнили в міністерстві.

Водночас представники влади впевнені, що витрати держави на нацкешбек цього року не перевищать заплановані 3 млрд грн.

Нагадаємо, українські виробники вже мають можливість доєднатися до «Національного кешбеку». Зробити це можна через портал Дія.

Водночас у Верховній Раді виступили проти програми. Там кажуть, що ведення національного кешбеку, тобто повернення частини коштів за покупку українських товарів, не сприяє економічному зростанню та не знаходить підтримки серед підприємців.

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Рубрики: ГрошіКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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