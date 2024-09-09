У Дії офіційно запустили функцію онлайн-шлюбу

В Україні офіційно запрацювала функція онлайн-шлюбу у застосунку Дія

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram-каналі.

«Україна продовжує задавати тренди на цифровізацію всьому світові. Запустили перший офіційний шлюб по відеозвʼязку в Дії. Це революційний сервіс, який повністю змінює підхід до надання державних послуг. Одружуйтеся в будь-якому куточку країни чи світу та за будь-яких обставин, адже любов варта всього», — написали в Мінцифри.

Ця функція є особливо корисною для військових, які перебувають далеко від своїх близьких, та пар, яких війна розлучила. Онлайн-реєстрація шлюбу дозволяє вибрати дату церемонії, подати всі необхідні документи, змінити або залишити своє прізвище — усе за кілька кліків на смартфоні.

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Ще одним приємним нововведенням є можливість отримання свідоцтва про шлюб безпосередньо в Дії в цифровому вигляді протягом доби. Оригінал документа можна замовити з доставкою додому поштою або кур’єрською службою.

Процес оформлення шлюбу для користувачів займає не більше 30 хвилин, хоча технічно це складна операція, що включає взаємодію з державними реєстрами та платформою відеозв’язку Webex від Cisco.

«Клік-клік — і одружені. Перетворюємо мрії на цифрову реальність», — додали в Мінцифри.

Сервіс у Дії розробляється Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України, Державним підприємством «Національні інформаційні системи», Цифровим офісом ДРАЦС, Державною міграційною службою, АТ «Укрпошта» за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. Технічним партнером стала компанія Сisco, яка в межах підписаного з Мінцифрою меморандуму надала рішення для відеоконференцій Cisco Webex.

Нагадаємо, що в Дії з’явились чотири нових облігації. Тепер в Дії є ще 4 облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст та острова на українському узбережжі.

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