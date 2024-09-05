В Дії з'явились чотири нових облігації

Українцям стали доступні ще чотири облігації у державному застосунку Дія

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

Військові облігації — це цінні папери й дієвий спосіб підтримати українську економіку та армію. Їх можна придбати в кілька кліків прямо в застосунку Дія.

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Тепер в Дії є ще 4 облігації, названі на честь тимчасово окупованих міст та острова на українському узбережжі. Серед них:

Лазурне — ставка від 15,10%, дата виплати — 10.09.2025;

Джарилгач — ставка від 15,75%, дата виплати — 10.06.2026;

Гурзуф — ставка від 14,90%, дата виплати — 04.06.2025;

Судак — ставка від 14,85%, дата виплати — 30.04.2025.

Кошти з облігацій підуть на провізію, дрони, логістику, виплати військовим та медикам, а також підтримку економіки держави. Потім ці гроші повернуться на карту єПідтримка з прибутком. Фактично це донат державі, які компенсується.

Нагадаємо, військові облігації в державному застосунку Дія продовжують набирати популярності. У квітні за одну добу українці придбали рекордну їх кількість. Так, всього за 24 години в Дії було придбано понад 30 тисяч облігацій на суму понад 30 млн грн. Найпопулярнішими серед облігацій стали Ялта, Нова Каховка та Сімферополь.

Також ми писали, що українські Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), окрім України, купують ще у 25 країнах світу. У Японії, Німеччині та США знаходиться найбільша кількість інвесторів у державні облігації України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до держбюджету вже залучено понад 1 трлн грн через випуск ОВДП. Державні облігації є другим за розміром джерелом фінансування держбюджету за цей період.

Залучені від продажу ОВДП кошти відіграли суттєву роль у підтримці фінансової стабільності України в умовах війни.

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