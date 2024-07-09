Нова пошта розмістила випуск облігацій: на яку суму

Найбільший логістичний оператор України, компанія Нова пошта з групи NOVA, випустила відсоткові незабезпечені облігації серії Е на суму 1 мільярд гривень

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) України затвердила звіт про результати емісії 4 липня, хоча сам випуск був зареєстрований ще 26 квітня цього року.

26 квітня НКЦПФР також зареєструвала випуск облігацій серії F на 1 мільярд гривень, але інформації про результати цієї емісії поки що немає.

Згідно зі звітом за 2023 рік, публічна пропозиція облігацій серії Е розпочалася 19 лютого цього року, серії F — 19 березня, а терміни їх погашення — 18 лютого та 18 березня 2027 року відповідно.

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У 2023 році Нова пошта здійснила два випуски облігацій — серії C і D, кожен номінальним обсягом по 800 мільйонів гривень. Облігації серії C були випущені на 12 місяців зі ставкою 24% річних, а серії D – на 20 місяців зі ставкою 23% річних. У лютому 2023 року Нова пошта погасила облігації серії B на суму 700 мільйонів гривень, випущені в березні 2020 року.

Консолідований чистий дохід ТОВ «Нова пошта» у 2023 році становив 43,65 мільярда гривень, що на 53,3% більше, ніж у 2022 році, а консолідований чистий прибуток зріс на 31,1% і склав 4,28 мільярда гривень. За неконсолідованими даними, у 2023 році компанія збільшила чистий прибуток на 85,7% – до 3,967 мільярда гривень, а виручка зросла на 54% – до 36,47 мільярда гривень.

Нагадаємо, що Нова пошта зʼявилася ще в одній країні Європи. Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі. Відділення розташоване у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні. Термін доставки до України становить від 5 днів.

Крім того, Нова пошта стала найкращим у світі поштовим оператором 2024. Компанія з України другий рік поспіль стала найкращим поштовим оператором. У 2023-му це була Укрпошта, а цього року почесне звання отримала Нова пошта.

Також ми писали, що Нова пошта запустила доставку між країнами Європи. Відтепер легко, безпечно та швидко можна відправити документи, посилки чи вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, але й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post.

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За матеріалами: Інтерфакс.