Нова пошта зʼявилася ще в одній країні Європи

Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі

Відділення розташоване у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні. Термін доставки до України становить від 5 днів, йдеться в пресрелізі компанії.

«Вихід на ринок Франції для нас особливий — перше французьке відділення Нової пошти стало сотим відділенням компанії у Європі. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо. Ми й надалі прагнемо логістично з’єднати Європу з Україною і дати українцям можливість легко та швидко відправляти та отримувати посилки від рідних у будь-якій точці світу. А отже- далі буде», — коментує Володимир Поперешнюк, співвласник групи компаній NOVA (Нова пошта).

Франція стала 14-ю європейською країною, на ринок якої вийшла Нова пошта. Відділення у Ніцці, розташоване за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. Клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг як в Україну, так і з неї, а також всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення Нової пошти.

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Вартість доставки з України у відділення у Франції складатиме:

документи до 1 кг — 900 грн;

посилки до 2 кг — 950 грн;

посилки до 10 кг — 1500 грн;

посилки до 30 кг — 2500 грн;

вантаж понад 30 кг — 100 грн за кожний кілограм.

Клієнти також можуть замовляти доставку відправлень до 1000 кг кур’єром на будь-яку адресу у Франції. За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити 100 грн, або 250 грн за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж понад 30 кг.

Кур’єрська доставка буде доступна по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть за допомогою зручних діджитал-інструментів: сайту, бізнес-кабінету та мобільного додатку.

Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 000 пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.

На відкриття відділення завітав Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко і став почесним гостем, який першим відправив в Україну вітальну листівку.

«Розширення Nova Post до Франції є свідченням інноваційного духу та амбіцій українського бізнесу. Це відкриття не лише полегшить життя українській громаді у Франції, але й посилить економічні відносини між нашими країнами. Ми впевнені, що Nova Post знайде своє місце у Франції та стане важливим партнером для місцевих підприємців», — зазначив він під час відкриття.

Нагадаємо, що отримати виплати за оренду паїв тепер можна у відділеннях Нової пошти. NovaPay почав співпрацю з аграрними компаніями, серед яких МХП. Тепер власники земельних угідь, які здають свої паї в оренду цим компаніям, можуть отримати виплати за допомогою NovaPay.

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