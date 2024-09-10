У Дії з'явились нові документи

В державному застосунку Дія розширили перелік цифрових документів

Відтепер українцям стали доступні в Дії цифрові свідоцтва про народження, реєстрацію та розірвання шлюбу, а також зміну імені.

«Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтесь, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища», — зазначили у Міністерстві цифрової трансформації.

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Крім того, в Дії автоматично підтягуватиметься за податковим номером свідоцтво про народження дитини будь-якого віку. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини, а також батькам-усиновлювачам.

Щоб нові документи з’явились у застосунку, потрібно його оновити. Загалом свідоцтва підтягнуться в Дію автоматично, якщо:

у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;

ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

Нагадаємо, в Україні офіційно запрацювала функція онлайн-шлюбу у застосунку Дія. Ця функція є особливо корисною для військових, які перебувають далеко від своїх близьких, та пар, яких війна розлучила.

Онлайн-реєстрація шлюбу дозволяє вибрати дату церемонії, подати всі необхідні документи, змінити або залишити своє прізвище — усе за кілька кліків на смартфоні.

Також ми писали, що Пенсійний фонд України (ПФУ) розширив список документів, які можна шерити з установою за допомогою застосунку Дія. До попереднього переліку документів приєдналося ще 2.

Крім того, у Дії можна буде отримувати гранти на навчання. Кабінет міністрів ухвалив постанову, що дозволяє інтегрувати видачу грантів на навчання в державний застосунок Дія. Йдеться про додаткову фінансову підтримку від держави для абітурієнтів, які вступатимуть на контрактну форму навчання. Цього року така можливість з’явиться вперше.

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