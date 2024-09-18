Скільки грошей принесе державі економічне бронювання — Мінекономіки

У проєкт державного бюджету на 2025 рік наразі не закладали надходження від економічного бронювання. До цього питання повернуться за низки умов

Так зване економічне бронювання може стати гарним елементом детінізації бізнесу та принести державі додаткові 100 млрд грн наступного року.

Про це заявила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як підрахували у Мінекономіки, наразі частково працюють в тіні близько 1,7 млн осіб. Зокрема це сільське господарство, транспорт, будівництво. Якщо вивести з тіні хоча б 10% від цієї кількості, вже буде 170 000 людей.

Читайте також: Кабмін змінив правила бронювання від мобілізації для бізнесу

«І так можна пройтися по багатьох секторах і зіставити зарплати, які показують рекрутингові агентства із даними Держстату», – пояснила Свириденко.

Вона зазначила, що на даному етапі в проєкт держбюджету-2025 не закладали надходжень від економічного бронювання. Влада повернеться до цього питання лише коли військові підтвердять, що це не порушить баланс в армії та план мобілізації. Тобто коли буде впевненість, що ЗСУ мають достатньо ресурсів для боротьби.

Нагадаємо, Міністерство економіки України розробляє кілька варіантів економічного бронювання, яке планується запустити у жовтні або листопаді.

Перший передбачає спеціальну процедуру, за якою військовозобов’язані зможуть отримати бронювання виключно на основі рівня своєї заробітної плати. Другий варіант передбачає додавання критерію заробітної плати до чинної постанови Кабміну №76, яка визначає бронювання співробітників підприємств, важливих для економіки.

Також ми писали, що у Дії запустили «єБронювання». Відтепер працівників з критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ, бронюватимуть через портал Дія. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години.

При цьому в Мінекономіки заявляли, що більша частина від запланованого обсягу заброньованих від мобілізації українців вже використана. Загалом для забезпечення військових потреб в Україні можна надати бронювання від мобілізації 1,2 млн людей. На сьогодні такий привілей отримали вже 800 тис. українців.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Чи приходитимуть штрафи за порушення військового обліку в Дію — пояснення Мінцифри

В застосунку Резерв+ з’явились QR-код та нова функція

Скільки Україна витрачає на одного військового на рік — Міноборони

За матеріалами Forbes