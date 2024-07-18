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Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки

18.07.2024 19:00
Дарія Шуть
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Більша частина від запланованого обсягу заброньованих від мобілізації українців вже використана

Скількох українців можна забронювати від мобілізації — Мінекономіки

Фото: freepik.com

Загалом для забезпечення військових потреб в Україні можна надати бронювання від мобілізації 1,2 млн людей. На сьогодні такий привілей отримали вже 800 тис. українців, тобто понад половина запланованого обсягу.

Як заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, ще є певний запас для бронювання працівників критично важливих підприємств.

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Він нагадав, що забронювати 100% працівників можуть лише компанії, що критично важливі для забезпечення потреб української армії, інших військових підприємств, а також компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів.

Також до цього переліку внесені підприємства, які займаються будівництвом фортифікаційних споруд або займаються міжнародною технічною допомогою.

Нагадаємо, нова функція бронювання від мобілізації для бізнесу вже повноцінно запущена на державному порталі Дія. Відтепер працівників з критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби ЗСУ, бронюватимуть через портал Дія. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес до години.

Спочатку керівники держустанов, компаній подають списки військовозобов’язаних на бронювання. І засвідчують заяву електронним підписом. Далі система онлайн перевіряє, чи:

  • підприємство є критично важливим;
  • працівник офіційно працевлаштований;
  • дані працівника є в реєстрі Оберіг.

Після цього Дія надішле сповіщення керівнику про результат розгляду протягом доби. Якщо відповідь позитивна — у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі й за потреби роздрукувати.

Також ми писали, що питання бронювання від мобілізації для бізнесу досі не погоджене, і в парламенті пропонують нові варіанти щодо можливої відстрочки, зокрема коштом підвищених податків. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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За матеріалами Forbes

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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