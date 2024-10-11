Коли в Україні запровадять економічне бронювання — Гетманцев

Модель економічного бронювання ухвалять вже найближчим часом постановою уряду, без додаткових законопроєктів у парламенті

Кабінет міністрів до кінця року запровадить економічне бронювання від мобілізації в Україні. Планується внести зміни до раніше ухваленої постанови, що встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств.

Про це розповів голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної діяльності, народний депутат Данило Гетманцев.

За його словами, парламент не ухвалюватиме додаткові законопроєкти для запровадження економічного бронювання. Одним з критеріїв бронювання від мобілізації для бізнесу буде «біла» зарплата, а другим — відповідна галузь з переліку, який буде розширено.

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«Я не називав би це економічним бронюванням у тому сенсі, що ти заплатив гроші і не йдеш в армію, – так не буде. Буде реалізація Кабінетом міністрів принципу «працюй або воюй», те, про що говорив прем’єр-міністр», — зазначив Гетманцев.

Водночас він відмовився назвати інші деталі напрацювання моделі економічного бронювання, пославшись на те, що це є ініціативою уряду.

Зазначимо, наразі можуть бути заброньовані від мобілізації працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому урядом.

Чинна постанова №650 від 5 червня 2024 року дозволяє бронювати 50% військовозобовʼязаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

Раніше ми писали, що так зване економічне бронювання може стати гарним елементом детінізації бізнесу та принести державі додаткові 100 млрд грн наступного року. Як підрахували у Мінекономіки, наразі частково працюють в тіні близько 1,7 млн осіб. Якщо вивести з тіні хоча б 10% від цієї кількості, вже буде 170 000 людей.

Міністерство економіки України розробляє кілька варіантів економічного бронювання. Перший передбачає спеціальну процедуру, за якою військовозобов’язані зможуть отримати бронювання виключно на основі рівня своєї заробітної плати. Другий варіант передбачає додавання критерію заробітної плати до чинної постанови Кабміну №76, яка визначає бронювання співробітників підприємств, важливих для економіки.

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За матеріалами Інтерфакс-Україна