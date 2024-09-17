Apple випустила стабільну версію iOS 18: які функції доступні

Apple 16 вересня випустила оновлене програмне забезпечення iOS 18 для всіх користувачів

Стабільна версія iOS 18 доступна для обмеженої кількості моделей iPhone, зокрема:

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max;

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max;

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max;

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max;

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max;

iPhone 11, iPhone 11 Pro, іPhone 11 Pro Max;

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.

При цьому більшість функцій штучного інтелекту (ШІ) будуть доступні лише починаючи з iPhone 15 і вище.

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iPadOS 18 зможуть встановити власники iPad Pro 2018, iPad Air третього покоління, iPad mini п’ятого покоління та iPad шостого покоління і новіших.

Перевірити, чи доступне оновлення iOS 18, можна у «Налаштуваннях». Оберіть «Загальні» та «Оновлення програмного забезпечення» і зачекайте. Для встановлення потрібно 5-10 Гб вільної пам’яті.

Далі треба натиснути «Встановити» й перезавантажити смартфон після оновлення. Його також можна інсталювати через Mac або iTunes на комп’ютері Windows.

Що нового з’явилось в iOS 18

Одне з головних візуальних нововведень — нові можливості налаштування домашнього екрана. Тепер користувачі можуть розміщувати піктограми додатків і віджети.

Також змін зазнав Центр управління. Тепер по-новому можна організовувати групи елементів керування, включаючи обране, мультимедійне відтворення, кнопки «Додому» та підключення, а також нову галерею елементів керування з опціями сторонніх застосунків.

Користувачі можуть отримати доступ до улюблених елементів керування через кнопку «Дія» і вперше мають можливість змінювати елементи керування на екрані блокування або повністю їх видаляти.

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Додаток Photos отримав суттєві вдосконалення, які спростять пошук і повторне переживання важливих моментів. Користувачі можуть персоналізувати вигляд бібліотеки, закріплюючи улюблені колекції для швидшого доступу. У додатку Photos також з’явилася можливість створювати фільми на основі описів.

Оновлення в Messages включають нові способи самовираження завдяки форматуванню тексту: доступні жирний шрифт, курсив, підкреслення та закреслення. Застосунок «Телефон» тепер підтримує запис і розшифрування дзвінків, що допоможе зберігати важливу інформацію.

Браузер Safari отримав нові можливості для зручного перегляду вебсторінок. Highlights тепер інтелектуально відображає важливу інформацію, таку як адреси або резюме, а перероблений режим Reader оптимізує вигляд тексту. Функція Distraction Control допоможе приховати нав’язливі елементи на сайтах.

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Інші нововведення

Додано програму Passwords, яка спрощує доступ до паролів і їх перегляд. Вона підтримується безпечним наскрізним шифруванням і легко синхронізується між пристроями.

iOS 18 також розширює можливості користувачів у сфері конфіденційності. Тепер можна блокувати програми і, для додаткового захисту, сховати їх у заблоковану приховану теку.

Нова функція Writing Tools дозволяє користувачам переписувати, коригувати та підсумовувати текст у додатках Mail, Notes, Pages та сторонніх програмах, покращуючи якість написаного.

Apple Maps тепер може зберігати топографічні карти в автономному режимі та створювати спеціальні маршрути для прогулянок і походів.

Нагадаємо, з’явились нові подробиці нової моделі від Apple — iPhone 17 Slim, який дебютує наступного року. Новий смартфон зосереджуватиметься на формі, а не на функціональності, при цьому компанія йде на значні компроміси, щоб досягти «надтонкого» дизайну.

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За матеріалами Apple, The Guardian