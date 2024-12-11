monobank намагався запустити власний криптопроєкт — Гороховський

Олег Гороховський, співзасновник monobank, розповів про свій криптопортфель. Він заявив, що криптовалюта є перспективним напрямком, який заслуговує на увагу

«Зараз складно не вірити і Бітокїн, коли він коштує $100 000 за монету», — зазначив Гороховський.

Гороховський вважає, що команда новообраного президента США Дональда Трампа здатна позитивно вплинути на розвиток індустрії як у світі, так і в Україні.

«Мені здається, що з приходом цієї команди більше ентузіазму додасться всьому світу, в тому числі і нашому регулятору, який, врешті-решт, дозволить українцям оперувати криптовалютами», — додав він.

Співзасновник monobank також поділився деталями про проєкт, спрямований на популяризацію криптовалют.

«Сьогодні залишається поріг входу до криптовалют, тобто деяким людям важко зрозуміти, що треба зробити, щоб отримати Біткоїн. Якщо це демократизувати, зробити зрозуміло, доступно, то можна залучити більше людей і зробити гарний бізнес та зручний сервіс», — вважає Гороховський.

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Гороховський розповів, що monobank не вдалося досягти згоди з регулятором, через що проєкт довелося відкласти.

Ще у 2021 році він повідомляв про завершення інтеграції з криптоплатформою та підготовку до запуску біткоїн-картки.

Однак пізніше стало відомо, що Нацбанк України не підтримав цю ініціативу. Попри це, Гороховський не залишив ідею реалізації проєкту та висловив надію, що він усе ж побачить світ.

Він також акцентував увагу на можливому пом’якшенні регуляторної політики в секторі криптоактивів, зазначивши, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) має певні застереження щодо швидкого розвитку України в галузі криптовалют.

Підприємець підкреслив, що банк готовий створити корисний продукт, якщо отримає згоду від регулятора.

Нагадаємо, що monobank змінив умови Покупки частинами та Розстрочки. Раніше було лише 2 опції, як можна було платити за покупку частинами — або чекати автоматичного списанння кожен місяць, або закрити весь залишок одним платежем.

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За матеріалами: Incrypted.