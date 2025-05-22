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monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи

22.05.2025 13:30
Ольга Деркач
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Популярний український банк monobank запустив власний кваліфікований електронний підпис (КЕП — раніше електронний цифровий підпис) — monoКЕП

monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи

monobank запустив електронні підписи — monoКЕПи Фото: t.me/OGoMono

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський у своєму Telegram.

«Цей допис є офіційним підтвердженням того, що ми тепер видаємо monoКЕПи», — написав Гороховський.

Він наголосив, що зробити ключ можна за лічені хвилини, а підписувати — прямо в застосунку.

Послуга доступна для бізнесів, фізичних осіб — підприємців і навіть просто фізичних осіб.

Щоб створити monоКЕП,  потрібно:

  • натиснути «Профіль»;
  • кнопку «monоКЕП»;
  • придумати пароль;
  • підтвердити особу.

Цікаве по темі: monobank змінює структуру власності: що відомо

Раніше monobank запустив бета-тестування monoКЕПів. Тоді доступ був лише у бета-користувачів ФОПів.

Нагадаємо, що у monobank зв’явилися зарплатні проєкти, які швидко підключаються та дозволяють людям отримувати заробітну плату на карту monobank. Окрім спрощення отримання зарплати, ви можете безкоштовно знімати її готівкою

Раніше ми писали, що monobank додав авторизацію через Apple ID. Apple ID — це обліковий запис, який забезпечує зручний і безпечний вхід у різні сервіси та застосунки.

Крім того, monobank намагався запустити власний криптопроєкт. Гороховський розповів, що monobank не вдалося досягти згоди з регулятором, через що проєкт довелося відкласти. Ще у 2021 році він повідомляв про завершення інтеграції з криптоплатформою та підготовку до запуску біткоїн-картки. Однак пізніше стало відомо, що Нацбанк України не підтримав цю ініціативу. Попри це, Гороховський не залишив ідею реалізації проєкту та висловив надію, що він усе ж побачить світ.

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Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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