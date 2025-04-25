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monobank змінює структуру власності: що відомо

25.04.2025 12:00
Ольга Деркач
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив угоду, яка дозволяє компанії Crestline Limited (Кіпр) встановити контроль над ТОВ «Фінтех Бенд» — технічним оператором і розробником monobank. Цей фінтех-проєкт реалізується на базі банківської ліцензії Універсал Банку

monobank змінює структуру власності: що відомо

monobank змінює структуру власності: що відомо Фото: expz.monobank.ua

Про це йдеться в пресрелізі АМКУ.

Згідно з коментарем співзасновника Monobank Олега Гороховського для «Економічної правди», він разом із партнером Михайлом Рогальським збільшили свої частки у «Фінтех Бенді» саме через Crestline Limited. Деталі вартості угоди не розголошуються, але сторони досягли взаємної згоди щодо умов.

Наразі найбільшими бенефіціарами ТОВ «Фінтех Бенд» залишаються колишні топменеджери ПриватБанку — Олег Гороховський і Михайло Рогальський. Кожному з них належить по 31,96% напряму, а ще по 5,24% — опосередковано через афілійовані структури. Серед інших співвласників — Євгенія Кривенко та компанія Nisets Limited із Кіпру (по 14%), а також Дар’я Букрєєва з часткою 8%.

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Crestline Limited має частку 2,784% у компанії з Дніпра «ЕЙСІ ДІСІ Процесинг», яка на 93,351% контролюється «Фінтех Бендом». Решта участі в цій структурі розподілена між Гороховським, Рогальським і Кривенко (по 1,082%), а також Букрєєвою (0,618%). Серед кінцевих бенефіціарів значаться Гороховський і Рогальський, які мають опосередковано по 36,13% акцій компанії.

За словами Олега Гороховського, зміни у структурі власності відповідають стратегії довгострокового розвитку проєкту. Входження Crestline та Nisets до складу власників він назвав типовою міжнародною практикою, спрямованою на оптимізацію корпоративного управління. Обидві компанії мають податкову резидентність в Україні та сплачують податки відповідно до українського законодавства, що підтверджується відповідними даними з реєстрів.

«Компанія продовжить працювати у звичному режимі. Наш фокус залишається на розвитку monobank, екосистеми monobank та інноваціях у фінтеху й електронній комерції», — додав Гороховський.

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Рубрики: MonobankБанкиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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