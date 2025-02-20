Співзасновник monobank запустив новий застосунок

Один із засновників monobank, Михайло Рогальський, представив власний застосунок Walkable, орієнтований на любителів прогулянок

Застосунок дозволяє користувачам візуалізувати відвідані локації, виділяючи їх жовтим кольором на сірій мапі. Завдяки цьому можна легко відстежувати, де вже побував, а які місця ще варто дослідити. Видання AIN дізналося подробиці.

Розробник розповів, що задум Walkable виник ще під час пандемії, коли прогулянки на свіжому повітрі стали чи не єдиною розвагою. Гуляючи знайомими маршрутами, він замислився над тим, як зручно було б мати інструмент для фіксації відвіданих місць і планування нових маршрутів.

Наразі застосунок доступний лише для iOS, оскільки, за словами Рогальського, він створював його насамперед для власного користування. Водночас він пояснив, що можливість випуску Android-версії також розглядається.

Розробкою Walkable займалася команда з п’яти осіб. Серед них – двоє українських студентів, які навчаються в Лондоні, два iOS-розробники та дизайнер. Усі вони працюють дистанційно з різних куточків Європи. Варто зазначити, що команда не має жодного зв’язку з monobank.

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За словами Рогальського, Walkable має кілька варіантів розвитку: можна зосередитися на історичних фактах про міста, але це викликає питання якісного контенту, щоб уникнути банального копіювання з «Вікіпедії». Інший підхід – залучити користувачів до створення контенту про улюблені місця, мальовничі локації чи атмосферні заклади. Ця концепція отримала назву Hidden Gems.

«Якщо ваші друзі розмістили якесь цікаве місце, (особливо там, де ви ще не були) там буде світитись такий вогник, який буде вас мотивувати туди піти. Така ідея», — каже Рогальський.

Він визнав, що умови використання застосунку були створені за шаблоном, без глибокого опрацювання. Водночас він запевнив, що Walkable не показує точне місцезнаходження користувачів і не містить маршрутів, тож ризики для безпеки мінімальні.

«До тих масштабів, щоб Walkable стала проблемою для безпеки, ще дуже багато треба пройти», — зазначив Рогальський.

Walkable наразі доступний лише на iOS, оскільки співзасновник monobank створював його насамперед для себе. Розробку Android-версії розпочнуть, якщо Retention через 2–3 тижні після встановлення складе щонайменше 20–30%. Це покаже, що застосунок знайшов свою аудиторію.

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