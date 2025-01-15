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Укрзалізниця додала нові функції у свій застосунок

15.01.2025 13:00
Ольга Деркач
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Укрзалізниця оновила свій застосунок і додала декілька нових функцій

Укрзалізниця додала нові функції у свій застосунок

Укрзалізниця додала нові функції у свій застосунок Фото: play.google.com

Про це Укрзалізниця повідомила у своєму Telegram.

Серед нових функцій — шеринг квитків між акаунтами.

«Створюйте профіль пасажира, для якого купуєте квиток, вказавши його ПІБ та номер телефону (на який зареєстрований акаунт). Придбаний квиток автоматично зʼявиться в акаунті пасажира, а обіймашки за подорож будуть нараховані йому», — пишуть в Укрзалізниці.

Важливо перевірити, чи збігаються вказані вами дані з інформацією в акаунті пасажира — система автоматично перевіряє відповідність.

Ще однією функцією стала додаткова персоналізація.

«Тепер у вашому акаунті можна вказати дату народження та стать. Щоб ми могли в перспективі персоналізувати вітання для вас в особливі і святкові дні», — додають в Укрзалізниці.

Крім того, батьки, які подорожують із дітьми, отримуватимуть обіймашки за кожен придбаний дитячий квиток.

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Також зʼявилася зручна навігація в програмі лояльності «Залізні друзі».

«Ми впровадили категорії, які полегшують пошук пропозицій. Серед них як традиційні, так і спеціальні підбірки», — пише Укрзалізниця.

До категорій входять:

  • дітям;
  • дозвілля;
  • здоровʼя;
  • бізнес ветеранів — пропозиції від захисників та ветеранів, які розвивають власну справу;
  • Зроблено в Україні — бренди, що виробляють продукцію та працюють усередині країни.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила продаж деяких квитків через чат-боти. Продаж стартує за 20 днів до дати поїздки. Також тепер доступні квитки для групових поїздок — до 20 осіб за одне звернення.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн. У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії, Укрзалізниця отримає від ЄБРР рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

Крім того, облігації Укрзалізниці обвалилися після прохання про відстрочку платежів. Водночас компанія прогнозує значні збитки за підсумками року.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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Укрзалізниця додала нові функції у свій застосунок

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