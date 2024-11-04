close-btn
PaySpaceMagazine

В Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії

04.11.2024 10:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Пасажирська компанія Укрзалізниці отримала нового керівника, ним став Олег Головащенко

В Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії

В Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський у Facebook. Донедавна саме він очолював пасажирський напрямок.

«Передаю керівництво Пасажирською компанією Укрзалізниці Олегу Головащенко. Впевнений у ньому та людях, які працюватимуть в Пасажирські команді УЗ», — написав Перцовський.

До цього Головащенко очолював флагманський «Київський електровагоноремонтний завод», який попри війну нарощує і виробництво і залучає нових і нових співробітників.

Цікаве по темі: Укрзалізниця відкриє інклюзивний мінібанк на вокзалі у Києві

«Я зустрічав його там у нічні зміни разом із робочими бригадами, зустрічав на розборах, коли він не соромився брати відповідальність за помилки, не «грав у волейбол», затягуючи та перекидаючі задачі кудись, а просто брався швидко виправляти, — пише про нього Перцовський. — Зустрічав у перші дні березня 2022, коли виготовляли в найкоротші терміни вагони для медичної евакуації поранених, зустрічаю часто вже зараз у 2024 уже в цілих медичних поїздах, адже з командою вони дбають не лише про випуск з ремонту, але і як обладнання витримує експлуатацію. А коли запускали перший дитячий вагон — Олег вмовив зробити попередню презентацію для дітей власних співробітників, щоб вони побачили та могли пишатись тим, над чим 24/7 працюють їхні батьки. Такі цінності для мене показові. І тому це рішення — швидке й просте».

Нагадаємо, що у жовтні Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. До завершення контракту з Укрзалізницею Євген Лященко, який з березня 2023 року займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробила Укрзалізниця торік — Опендатабот

Укрзалізниця запустила мапу безбарʼєрності вокзалів: як працює

Укрзалізниця разом з Mastercard додала нові функції в застосунок

Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
У Києві пройде форум «Бізнес без паперу» про досвід у сфері цифровізації 04.11.2024

У Києві пройде форум «Бізнес без паперу» про досвід у сфері цифровізації
НБУ створив окрему сторінку про е-гривню 04.11.2024

НБУ створив окрему сторінку про е-гривню
Що буде з економікою України у 2025 році — прогноз НБУ 02.11.2024

Що буде з економікою України у 2025 році — прогноз НБУ
Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася — НБУ 01.11.2024

Частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася — НБУ
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13% 31.10.2024

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%
Ощадбанк розпочав реалізацію нової стратегічної програми 31.10.2024

Ощадбанк розпочав реалізацію нової стратегічної програми
Вибір редакції
Всі
Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют
ТОП статей 31.10.2024

Від ідеї до революції: історія Віталіка Бутеріна та його вплив на світ криптовалют

 Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
ТОП статей 29.10.2024

Як змінювалася інфляція в Україні у 2024 році та чого очікувати — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:10

У Києві пройде форум «Бізнес без паперу» про досвід у сфері цифровізації

 Сьогодні  13:00

Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків

 Сьогодні  12:20

Капіталізація одного з мемкоїнів різко зросла завдяки Ілону Маску

 Сьогодні  11:40

В Україні розпочали впровадження 5G

 Сьогодні  11:00

ПриватБанк запустив кешбеки за перекази через RemitBee

 Сьогодні  10:20

В Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії

 Сьогодні  9:40

НБУ створив окрему сторінку про е-гривню

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber