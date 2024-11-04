В Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії

Пасажирська компанія Укрзалізниці отримала нового керівника, ним став Олег Головащенко

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський у Facebook. Донедавна саме він очолював пасажирський напрямок.

«Передаю керівництво Пасажирською компанією Укрзалізниці Олегу Головащенко. Впевнений у ньому та людях, які працюватимуть в Пасажирські команді УЗ», — написав Перцовський.

До цього Головащенко очолював флагманський «Київський електровагоноремонтний завод», який попри війну нарощує і виробництво і залучає нових і нових співробітників.

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«Я зустрічав його там у нічні зміни разом із робочими бригадами, зустрічав на розборах, коли він не соромився брати відповідальність за помилки, не «грав у волейбол», затягуючи та перекидаючі задачі кудись, а просто брався швидко виправляти, — пише про нього Перцовський. — Зустрічав у перші дні березня 2022, коли виготовляли в найкоротші терміни вагони для медичної евакуації поранених, зустрічаю часто вже зараз у 2024 уже в цілих медичних поїздах, адже з командою вони дбають не лише про випуск з ремонту, але і як обладнання витримує експлуатацію. А коли запускали перший дитячий вагон — Олег вмовив зробити попередню презентацію для дітей власних співробітників, щоб вони побачили та могли пишатись тим, над чим 24/7 працюють їхні батьки. Такі цінності для мене показові. І тому це рішення — швидке й просте».

Нагадаємо, що у жовтні Кабінет Міністрів України за поданням наглядової ради АТ «Укрзалізниця» призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. До завершення контракту з Укрзалізницею Євген Лященко, який з березня 2023 року займав посаду голови правління, продовжить працювати на посаді члена правління. Крім того, з посад членів правління Укрзалізниці звільнено Володимира Крота, Ореста Логунова та Антона Мішина. Олександр Перцовський працює в АТ «Укрзалізниця» з 2020 року.

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