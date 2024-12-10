Укрзалізниця вперше за 2 роки підніме тарифи

Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» схвалила пропозиції щодо змін державних регульованих тарифів на вантажні перевезення

Відповідно до постанови КМУ №1392 від 16.12.2009, тарифи на вантажні перевезення залізницею мають переглядатися щорічно. Проте ця норма виконувалася нерегулярно, а темпи індексації значно відставали від зростання вартості ресурсів. З моменту останнього перегляду ціни зросли:

електроенергія — на 166%,

дизельне пальне — на 110%,

запчастини для тепловозів — на 217%,

запчастини для електровозів — на 22%,

підшипники — на 37%,

колеса суцільнокатані — на 20%.

Через це Укрзалізниця не могла в повному обсязі ремонтувати інфраструктуру та рухомий склад, індексувати зарплати працівників, серед яких багато військовослужбовців, а також виконувати соціальні зобов’язання.

Варто зазначити, що тарифи на залізничні вантажні перевезення не переглядалися майже два роки — з літа 2022 року. Попередня індексація також не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень, тоді як індекс цін виробників промислової продукції за цей період досяг 176,4%. Водночас залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів значно нижчим показником — лише 37%, що еквівалентно приблизно 13% на рік, враховуючи, що з моменту останнього перегляду пройшло 2,5 роки.

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«Індексація тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідною, щоб українська залізниця могла стало функціонувати та дотримуватись стандартів безпеки. Рівень індексації тарифів було розраховано мінімально достатній для того, щоб фінансувались операційні видатки, проводились критично необхідні ремонти інфраструктури», — зазначив голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Гепард Хафер.

Індексація дозволить на мінімально необхідному рівні фінансувати ремонт рухомого складу та інфраструктури. В іншому випаду постануть суттєві ризики для безперервності безпечної роботи критичної інфраструктури держави.

«Пропозиції індексації ми відкрито представимо та пояснимо нашим клієнтам — і найбільшим, і меншим вантажовідправникам з усіх секторів економіки, а також зафіксуємо з ними, яких компенсаторів та операційних поліпшень вони очікують від Укрзалізниці», — пояснив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Він також додав, що залізничники продовжують надійно доставляти вантажі попри щоденні обстріли, відновлюють колійну та енергетичну інфраструктуру в найстисліші терміни, щоб не підвести клієнтів та всю українську економіку.

«При цьому ми суттєво заборгували самим залізничникам — рівень оплати їхньої праці суттєво нижчий за середній по промисловості, а низка соціальних виплат призупинена. Індексація тарифів критично необхідна, щоб умови праці залізничників принаймні не погіршувалися», — додав Перцовський.

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