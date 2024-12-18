Облігації Укрзалізниці різко впали: причина

Облігації Укрзалізниці обвалилися після прохання про відстрочку платежів. Водночас компанія прогнозує значні збитки за підсумками року

Нещодавно державний перевізник Укрзалізниця попросила кредиторів переглянути умови погашення двох серій облігацій. Одна з них — цінні папери на $594,9 млн під 8,250%, які компанія має погасити у 2026 році, а друга — на $300 млн під 7,875%, з терміном погашення у 2028-му.

УЗ запропонувала власникам облігацій дозволити залучити додаткових €99 млн від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та не виплачувати відсотки за цими цінними паперами у період 2025-2026 рр. Натомість компанія буде зобов’язана не виплачувати понад $20 млн боргів іншим кредиторам протягом цього періоду, окрім ЄБРР.

Компанія пояснила такий крок значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури внаслідок повномасштабної війни. EBITDA Укрзалізниці скоротилась з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованих 1 млрд грн за підсумками жовтня-грудня 2024-го.

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Після такого звернення до кредитів доларові облігації Укрзалізниці з терміном погашення у 2026 році знизилися на 6 центів — до 82 центів за долар, що стало найбільшим денним падінням із червня 2023-го. Облігації з погашенням у 2028 році втратили 0,87 цента і впали до 77 центів.

Відомо, що представники компанії зустрінуться з інвесторами 18 грудня, а голосування щодо перенесення виплат заплановано на 27 грудня. Загальний обсяг виплат, які пропонується відтермінувати, становить близько $83 млн.

Водночас УЗ прогнозує чистий збиток на рівні 1,5–2,5 млрд грн за підсумками 2024 року без підтримки уряду. Серед ключових причин – різке падіння перевезень ключових вантажів. У 2023-му УЗ закінчила рік 4,9 млрд грн прибутку.

Нагадаємо, наглядова рада АТ «Укрзалізниця» схвалила пропозиції щодо змін державних регульованих тарифів на вантажні перевезення. Тарифи на залізничні вантажні перевезення не переглядалися майже два роки — з літа 2022 року. Індексація дозволить на мінімально необхідному рівні фінансувати ремонт рухомого складу та інфраструктури.

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За матеріалами Bloomberg, Forbes