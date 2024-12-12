Українські облігації набирають популярності у світі: причини

Облігації, що не виплачують виплати у найближчі роки, наразі одні з найпопулярніших серед інвесторів. Це сталось через ставки на переговори про перемир’я після перемоги Трампа

Українські суверенні облігації, що не передбачають виплат до 2027 року, стають все більш популярними серед інвесторів.

Широкий спектр українських цінних паперів постійно очолює рейтинги ринків, що розвиваються, відколи Дональд Трамп переміг у перегонах за Білий дім. Зростанню цін сприяли ставки на те, що припинення вогню у війні проти російського вторгнення може наблизитися після того, як він обійме посаду президента США.

В межах ралі виділився один тип цінних паперів – українські облігації з погашенням у 2035 році, відомі як «B бонди», які подорожчали на 10 центів і зараз торгуються за 59 центів за долар. Ці облігації не виплачують купонів на початку, але обіцяють більші капітальні виплати, якщо економіка України відновиться більше, ніж прогнозує МВФ.

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«Ті, хто очікує на остаточне припинення бойових дій, бачать у цьому крок до зусиль з відбудови, що дасть поштовх до підйому української економіки», — зазначають аналітики.

Попри невизначеності низка великих фінансових установ підтримують українські облігації. Bank of America від початку листопада рекомендує купувати «B бонди», оскільки вони пропонують «найкращу винагороду за ризик по всій кривій». Своєю чергою Morgan Stanley зберігає нейтральну позицію щодо України в цілому, але також бачить потенціал в облігаціях серії В з терміном погашення у 2035 і 2036 роках.

Відомо, що ралі облігацій серії В з погашенням у 2035 і 2036 роках принесло понад 40% прибутку з початку торгів на початку вересня після реструктуризації боргу на суму $20 млрд.

Аналітики оцінюють ймовірність зростання бондів 2036 року на 70%. Облігації 2035 року з купоном 1,75% зростають протягом останніх 10 днів, торгуючись на найвищому рівні з часів вересневих торгів на борговій біржі.

Нагадаємо, ще у листопаді ми писали, що суверенні облігації України різко зросли в ціні, оскільки інвестори роблять ставку на те, що нова адміністрація США буде наполягати на швидкому завершенні війни з росією.

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За матеріалами Bloomberg