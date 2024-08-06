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США розпочали викуп казначейських облігацій на $50 млрд: який це матиме вплив на ринки

06.08.2024 18:30
Олеся Крамаренко
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Уряд США запустив план викупу казначейських облігацій на суму $50 млрд 6 серпня, що збігається зі спекуляціями навколо екстреного зниження ставки ФРС

США розпочали викуп казначейських облігацій на $50 млрд: який це матиме вплив на ринки

Фото: wikipedia.org, freepik.com

У вівторок, 6 серпня 2024 року, Сполучені Штати розпочали амбітну програму викупу скарбничих облігацій. Ця ініціатива має на меті викупити казначейські цінні папери на суму $50 млрд до кінця жовтня. Цей крок відбувається у вирішальний момент, коли Федеральна резервна система США, як очікується, незабаром оголосить про екстрене зниження відсоткової ставки.

План викупу держоблігацій Міністерством фінансів США

Згідно з графіком, програма розпочнеться з викупу облігацій на суму $8,5 мільярдів у серпні. У вересні буде здійснено викуп казначейських облігацій на суму $31,5 млрд. Після цього уряд США ініціює викуп облігацій на суму $10 млрд у жовтні. Цей крок спрямований на управління пропозицією державних облігацій на ринку та підтримку ліквідності.

Паралельно з цим, на ринку поширюються спекуляції щодо можливого екстреного зниження ставки ФРС США. Професор Уортонського університету Джеремі Сігел висловив свої очікування щодо значного зниження ставки.

В інтерв’ю CNBC Сігел закликав до екстреного зниження ставки на 75 базисних пунктів, а потім ще на 75 базисних пунктів у вересні. Він уточнив, що поточна ставка ФРС повинна бути між 3,5% і 4%, виходячи з останніх економічних даних.

Ймовірність зниження ставки на 50 б.п. зростає

Роберт Прехтер, відомий фінансовий аналітик і президент Elliott Wave International, також прогнозує екстрене зниження ставки. Прехтер каже, що він очікує, що Федеральний резерв буде діяти до запланованого вересневого засідання через нещодавні ринкові потрясіння.

«Я думаю, що відбудеться несподіване зниження ставки перед вересневим засіданням», – підкреслив Прехтер, згідно з повідомленням FOX Business.

Крім того, він зазначив, що востаннє ФРС США робила такий крок під час розпалу Covid-19, у відповідь на побоювання глобального економічного колапсу. Цей історичний прецедент створює підґрунтя для зниження ставки в поточних умовах.

Однак не всі економісти поділяють цей оптимізм. Багато хто стверджує, що екстрене зниження ставки сигналізуватиме про те, що економіка США та світова економіка перебувають у скрутному становищі, що потенційно може призвести до подальшого обвалу ринку.

Попри це, CME FedWatch Tool вказує на 74,5% ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів на вересневому засіданні. Тоді як ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів становить 25,5%.

Програма викупу держоблігацій розглядається як додатковий захід до потенційного зниження ставки. Вона спрямована на стабілізацію фінансових ринків. Зменшуючи пропозицію казначейських облігацій, уряд сподівається підтримати ціни на облігації та утримати дохідність під контролем. Це може опосередковано підтримати загальну економічну стабільність на тлі побоювань щодо рецесії.

В умовах такого розвитку подій крипторинок вже відзначився відновленням, пропонуючи зітхнути з полегшенням після «чорного понеділка».

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За матеріалами coingape.com

Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниСША
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