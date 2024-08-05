ФРС може екстрено знизити ставку вже на цьому тижні — Bloomberg

Трейдери роблять ставки на те, що економіка США знаходиться на межі погіршення настільки швидко, що Федеральному резерву доведеться почати агресивно пом’якшувати монетарну політику — можливо, ще до наступного запланованого засідання — щоб запобігти рецесії

Попередні занепокоєння щодо ризику підвищеної інфляції практично зникли, швидко поступившись місцем спекуляціям про те, що зростання зупиниться, якщо центральний банк не почне знижувати процентні ставки з більш ніж двадцятирічного максимуму. Трейдери зараз бачать приблизно 60% ймовірність екстреного зниження ставки на чверть пункту протягом одного тижня.

«Ринок стурбований тим, що ФРС відстає», — сказав Трейсі Чен, портфельний менеджер Brandywine Global Investment Management.

Трейдери неодноразово неправильно оцінювали, куди рухаються процентні ставки з моменту закінчення пандемії. Іноді вони завищували ставки в обох напрямках і були захоплені зненацька, коли економіка не реагувала на заклики до рецесії або коли інфляція не відповідала очікуванням.

Тож є ймовірність, що останній крок є ще одним таким коливанням, яке зайшло занадто далеко.

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«Ринок часто перегинає палицю і забігає вперед, як ми бачили наприкінці минулого року, — каже Кевін Фланаган, керівник стратегії з фіксованим доходом у WisdomTree. — Потрібне підтвердження з більшої кількості даних».

Але настрої різко змінилися після низки даних, що свідчать про зміну ситуації на ринку праці та охолодження в окремих сегментах економіки. Міністерство праці повідомило, що в липні роботодавці створили лише 114 000 робочих місць, що значно менше, ніж прогнозували економісти, а рівень безробіття несподівано зріс.

Після того, як ФРС знову залишила ставки незмінними, ці дані посилили занепокоєння, що центральний банк надто повільно реагує на ситуацію — так само, як це було з підвищенням процентних ставок, коли інфляція затягнулася після того, як економіка відновилася після пандемії.

Побоювання щодо сповільнення економіки та затримки ФРС сприяли різкому розпродажу американських акцій минулого тижня, а на вихідних настрої ще більше погіршилися після того, як Berkshire Hathaway Inc. скоротив свою частку в Apple Inc. майже на 50% в рамках масового розпродажу акцій у другому кварталі.

«За останні 10 днів або близько того відбулося абсолютно величезне падіння 2-річної прибутковості (2YY=F). Важко оцінити так званий актив-притулок, набагато важче оцінити більш ризиковані активи — акції, — сказав Стів Соснік, головний стратег Interactive Brokers LLC. — І рішення Воррена Баффета пом’якшити свою позицію щодо Apple не допомагає з точки зору настроїв».

Нагадаємо, що S&P знизило рейтинг України до «вибіркового» дефолту. S&P Global знизило кредитний рейтинг України до «вибіркового» дефолту після того, як країна пропустила цього тижня виплату за міжнародними облігаціями.

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За матеріалами: Yahoo!Finance, Bloomberg.