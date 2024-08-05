close-btn
PaySpaceMagazine

ФРС може екстрено знизити ставку вже на цьому тижні — Bloomberg

05.08.2024 13:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Трейдери роблять ставки на те, що економіка США знаходиться на межі погіршення настільки швидко, що Федеральному резерву доведеться почати агресивно пом’якшувати монетарну політику — можливо, ще до наступного запланованого засідання — щоб запобігти рецесії

ФРС може екстрено знизити ставку вже на цьому тижні — Bloomberg

ФРС може екстрено знизити ставку вже на цьому тижні — Bloomberg Фото: wikipedia.org

Попередні занепокоєння щодо ризику підвищеної інфляції практично зникли, швидко поступившись місцем спекуляціям про те, що зростання зупиниться, якщо центральний банк не почне знижувати процентні ставки з більш ніж двадцятирічного максимуму. Трейдери зараз бачать приблизно 60% ймовірність екстреного зниження ставки на чверть пункту протягом одного тижня.

ФРС може екстрено знизити ставку вже на цьому тижні — Bloomberg

ФРС може екстрено знизити ставку вже на цьому тижні — Bloomberg Скриншот: Bloomberg

«Ринок стурбований тим, що ФРС відстає», — сказав Трейсі Чен, портфельний менеджер Brandywine Global Investment Management.

Трейдери неодноразово неправильно оцінювали, куди рухаються процентні ставки з моменту закінчення пандемії. Іноді вони завищували ставки в обох напрямках і були захоплені зненацька, коли економіка не реагувала на заклики до рецесії або коли інфляція не відповідала очікуванням.

Тож є ймовірність, що останній крок є ще одним таким коливанням, яке зайшло занадто далеко.

Читайте також: Ethereum впав на 15% за кілька хвилин: що буде з монетою

«Ринок часто перегинає палицю і забігає вперед, як ми бачили наприкінці минулого року, — каже Кевін Фланаган, керівник стратегії з фіксованим доходом у WisdomTree. — Потрібне підтвердження з більшої кількості даних».

Але настрої різко змінилися після низки даних, що свідчать про зміну ситуації на ринку праці та охолодження в окремих сегментах економіки. Міністерство праці повідомило, що в липні роботодавці створили лише 114 000 робочих місць, що значно менше, ніж прогнозували економісти, а рівень безробіття несподівано зріс.

Після того, як ФРС знову залишила ставки незмінними, ці дані посилили занепокоєння, що центральний банк надто повільно реагує на ситуацію — так само, як це було з підвищенням процентних ставок, коли інфляція затягнулася після того, як економіка відновилася після пандемії.

Побоювання щодо сповільнення економіки та затримки ФРС сприяли різкому розпродажу американських акцій минулого тижня, а на вихідних настрої ще більше погіршилися після того, як Berkshire Hathaway Inc. скоротив свою частку в Apple Inc. майже на 50% в рамках масового розпродажу акцій у другому кварталі.

«За останні 10 днів або близько того відбулося абсолютно величезне падіння 2-річної прибутковості (2YY=F). Важко оцінити так званий актив-притулок, набагато важче оцінити більш ризиковані активи — акції, — сказав Стів Соснік, головний стратег Interactive Brokers LLC. — І рішення Воррена Баффета пом’якшити свою позицію щодо Apple не допомагає з точки зору настроїв».

Нагадаємо, що S&P знизило рейтинг України до «вибіркового» дефолту. S&P Global знизило кредитний рейтинг України до «вибіркового» дефолту після того, як країна пропустила цього тижня виплату за міжнародними облігаціями.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

3 можливі причини падіння Біткоїна

Індекс Біг Мака: яке місце в рейтингу займає гривня

Криптоексперт PlanB дав прогноз ціни Біткоїна на 2024-2032 роки

За матеріалами: Yahoo!Finance, Bloomberg.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовиниСША
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Чому акції найбільших компаній залишаються найпопулярнішими для інвестицій 02.08.2024

Чому акції найбільших компаній залишаються найпопулярнішими для інвестицій
У США представлено новий законопроєкт про Біткоїн 02.08.2024

У США представлено новий законопроєкт про Біткоїн
Голова ФРС США зробив важливі заяви для крипторинку 01.08.2024

Голова ФРС США зробив важливі заяви для крипторинку
SEC виключає Solana зі списку цінних паперів 31.07.2024

SEC виключає Solana зі списку цінних паперів
Як Україна може обійтись без підвищення податків: у США озвучили варіанти 30.07.2024

Як Україна може обійтись без підвищення податків: у США озвучили варіанти
Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі 30.07.2024

Крах США почнеться в Каліфорнії — Роберт Кійосакі
Вибір редакції
Всі
3 можливі причини падіння Біткоїна
ТОП статей 05.08.2024

3 можливі причини падіння Біткоїна

 Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
ТОП статей 02.08.2024

Чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів
Останні новини
Сьогодні  15:40

Кити Dogecoin передбачили крах крипторинку

 Сьогодні  15:00

Компанія Group1 випустила першу в світі калій-іонну батарею

 Сьогодні  14:20

Neuralink Ілона Маска вживила чип в мозок другої людини

 Сьогодні  13:40

Фондові ринки падають: причини та наслідки

 Сьогодні  13:00

ФРС може екстрено знизити ставку вже на цьому тижні — Bloomberg

 Сьогодні  12:20

Ethereum впав на 15% за кілька хвилин: що буде з монетою

 Сьогодні  11:40

3 можливі причини падіння Біткоїна

 Всі новини
credit link image