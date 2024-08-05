Індекс Біг Мака: яке місце в рейтингу займає гривня

Українська гривня опинилась серед найбільш недооцінених валют світу

Станом на кінець липня 2024 року, гривня наполовину недооцінена до долара. Про це свідчить Індекс Біг Мака, який з 1986 року веде економічне видання The Economist.

Індекс базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), а вартість Біг Мака — одного найвідомішого бургера McDonaldʼs у США — визначають як еталонну для порівняння валют світу.

Дослідники порівнюють купівельну спроможність громадян усіх країн світу і визначають, наскільки валюти є переоціненими та недооціненими. В ідеалі вартість бургера в американських доларах має бути однаковою в усіх країнах світу.

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Так, наразі Біг Мак в США коштує $5,69, а в українській мережі McDonaldʼs продається по 118 грн. Тобто згідно з Індексом, передбачуваний обмінний курс становить 20,74 грн до $1.

Таким чином, різниця між порахованим та фактичним обмінним (41,05 грн/$) курсами свідчить, що українська гривня недооцінена на 49,5%, майже вполовину. З таким показником вона зайняла восьме місце серед найбільш недооцінених валют.

Серед інших найбільш недооцінених валют у світі — тайванський долар, індонезійська рупія, єгипетський фунт, індійська рупія, південноафриканський ранд, філіппінський песо, гонконзький долар, вʼєтнамський донг.

Водночас переоціненими валютами стали швейцарський франк, уругвайський песо, норвезька крона, аргентинський песо, євро, британський фунт.

Зазначимо, станом на січень 2024 року українська гривня піднялася на одну позицію у списку недооцінених валют світу за версією оновленого Індексу Біг-мака, зайнявши восьме місце знизу. З того часу вона так і залишилась на цій сходинці.

Раніше ми писали, що в середині липня Національний банк України (НБУ) вперше підняв курс долара вище 41 гривні. Загалом протягом майже двох років повномасштабної війни, за оцінками НБУ, українська гривня втратила понад 25% своєї вартості у порівнянні з середнім доларовим курсом. Станом на кінець 2023 року, девальвація гривні досягла 28%.

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